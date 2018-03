Partizan nadigrao Radnik u Bijeljini

BIJELJINA - Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić organizovao je prijem za rukovodstvo i stručni štab Fudbalskog kluba "Partizan", koji je danas u ovom gradu odigrao prijateljski meč sa domaćim "Radnikom", saopšteno je iz Gradske uprave.

Uz riječi dobrodošlice, Mićić je ovaj dan nazvao praznikom sporta u Bijeljini jer je u gostima jedan od najvećih klubova u regionu.

"Bijeljina je grad sporta i zaslužili smo da nam u goste dođe veliki `Partizan`. To je čast za naš klub `Radnik`, za sve navijače oba kluba, kao i za sve građane Bijeljine koji vole fudbal", dodao je on.



Prema riječima Mićića, u Bijeljinu je doputovalo rukovodstvo, skoro cjelokupan prvi tim, osim igrača koji imaju obavezu prema reprezentaciji, kao i stručni štab, što govori da i "Partizan" zna da cijeni grad u koji je došao.



Potpredsjednik "Partizana" Vladimir Vuletić rekao je da ovo nije prva posjeta kluba Bijeljini i da je to rezultat odlične saradnje koju "Partizan" ima sa Udruženjem navijača "Grobari" iz Bijeljine.



"U `Partizanu` je stasao veliki broj kvalitetnih igrača poreklom iz Semberije, a verujem da će ova poseta biti novi zamah za saradnju ne samo `Partizana` i `Radnika`, nego i Semberije sa Beogradom i našom omladinskom školom", rekao je Vuletić.



On je pohvalio i odličan rad bijeljinskog Udruženja navijača koje je nedavno organizolavlo izuzetno posjećeno crno-bijelo veče i izrazio nadu da će novi zamah "Partizana" biti na korist i Srbiji i Republici Srpskoj.



U prijateljskoj utakmici u Bijeljini "Partizan" je pobijedio "Radnik" minimalnim rezultatom 1:0.