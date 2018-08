Partizan smijenio Đukića, Mirković novi trener

Fudbalski klub Partizan smijenio je sa mjesta trenera Miroslava Đukića.

Zoran Mirković je novi trener beogradskih crveno-bijelih. To odlučeno je na sjednici Odbora za hitna pitanja.



Mirković, nekadašnji prvotimac crno-bijelih i reprezentativac biće promovisan u ponedjeljak, a njegov prvi asistent biće još jedan bivši igrač Gordan Petrić.



Ekipu će u nedelju protiv Mladosti iz Lučana u Superligi voditi Žarko Lazetić.



"Zvanično s današnjim danom Miroslav Ðukic nije više trener Partizana. Partizan mu se zahvlaljuje na svemu što je dosad uradio za klub, kao što je i on zahvalan Partizanu. Rastajemo se u dobrim odnosima. Sada već bivši trener ne potražuje nikakvu nadoknadu od kluba, a sav dug prema njemu biće mu isplaćen u naredne dvije godine (250.000 evra, prim. aut). Novi trener biće imenovan u naredna dva-tri dana, ali postoji dogovor sa Zoranom Batom Mirkovićem i on će preuzeti funkciju novog trenera", izjavio je direktor MIloš Vazura.