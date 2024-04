Partizan smijenio Igora Duljaja

Kuva u Partizanu danima, ma, nedjeljama unazad.

Gubitak prve pozicije na tabeli, slaba igra tima, ali i međuljudski odnosi doveli su do prevremenog rastanka između kluba iz Humske i prvog trenera - Igora Duljaja, pet kola prije kraja prvenstva, saznaje Telegraf.

Poslije malo više od godnu dana došlo je do prekida saradnje, a kap je prelila čašu poslije poraza tima od TSC. čime je u pitanje dovedena i druga pozicija na tabeli, jer je tim iz Bačke Topole prišao na samo četiri boda razlike.

Duljaja će do kraja takmičarske sezone mijenjati prvi pomoćnik u stručnom štabu Albert Nađ, s tim da u Humskoj imaju plan da po okončanju takmičenja posebnu za dugoročnijim rješenjem.

Igor Duljaj je na mjesto trenera Partizana postavljen krajem februara prošle godine, umjesto Gordana Petrića, koji je iznenada napustio klub zbog zdravstvenih problema.

Proteklu sezonu je okončao na četvrtoj poziciji, ali je tokom ljeta uticao na veliku rekonstrukciju i podmlađivanje tima, koji su Partizanu, iako je eliminisan iz evropskih kvalifikacija, donijeli dobru jesen i dva velika transfera poslije dugo vremena (Kristijan Belić, Mihajlo Ilić).

Tim je dugo držao prvu poziciju na tabeli, bez ikakve logistike i pomoći kluba, uspio je u decembru da savlada i najskuplji tim Crvene zvezde, ovjerevajući prvo mjesto u prvoj polusezoni.

Tokom pauze ekipa je dodatno pojačana, no, igre nisu opravdale ulaganja, pa je u Humskoj počelo da "ključa" da bi se vrnunac dogodio na Banovom brdu gdje je Partizan poražen od Čukaričkog i izgubio je svaku šansu u borbi za titulu.

Nastavilo se porazima od Crvene zvezde u prvenstvu i Kupu, iako se taj prvi derbi takođe može opravdati slabom arbitražom Pavla Ilića.

Nervoza je tada dosegla tačku ključanja, tim prije što je duel sa crveno-belima imao i lošu uvertiru sem poraza na Banovom brdu. Naime, upravo je Nađ poslije meča sa Čukaričskim, u kome je Duljaj dobio suspendujući žuti karton, isprva odbio da ga zamijeni u derbiju. Pošto je saopštio svoju odluku, napustio sportski centar u Zemunu, ali je prije toga vijest "obišla" kompletnu bazu crno-belih i počela da se širi u fudbalskim krugovima.

Na koncu je došlo do pomirenja, smirivanja strasti, no, odnosi dva saradnika nisu bili dobri od samog početka i to prividno primirje samo se "naslonilo" na evidentnu igračku i rezultatsku krizu kojoj Partizan robuje cijelog proljeća.

U Humskoj, gdje već mjesecima unazad "gase požare" sličnog karaktera i to je u značajnoj mjeri rasipalo energiju i kluba i samog Duljaja. U ozbiljnoj nemaštini su uložili značajna finansijska sredstva u angažovanje kompletnog tima sa rezervama. Međutim, poslije jeseni koja je započela eliminacijom iz evropskih kvalifikacija, potom u domaćem prvenstvu u velikoj mjeri opravdala očekivanja, crno-beli su na proleće podbacili, iako su uslovno imali bolju, kompletiranu ekipu.

Igre na terenu su, pak, pokazale mnoge slabosti. Disbalans između očajne odbrane i napada, sa jednom svijetlom tačkom, golmanom Aleksandrom Jovanovićem, često junakom utakmica, doveli su do pada samopouzdanja, loših odluka, na kraju i serije poraza koja je Igora Duljaja koštala posla.

Sa druge strane, Albert Nađ je prihvatio "vruć krompir" da pokuša da stabilizuje ekipu i zadrži je na drugoj poziciji, te tako sebi eventualno produži angažman, koji je u ovom momentu, htio to neko da prizna ili ne- kratkoročan.

