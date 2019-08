Partizan večeras dočekuje Molde u plej-ofu Lige Evrope

Trenutak istine za fudbalere Partizana počinje večeras, kada će igrati prvi meč plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige Evrope. "Crno-bijeli" će od 21 čas dočekati norveški Molde i pokušaće da naprave prednost koja im garantuje mirniji revanš.

Prošle sezone su ostali bez grupne faze drugog po rangu UEFA takmičenja nakon dvomeča sa Bešiktašem i to je klubu zadalo veliki finansijski udarac. Ukoliko im se to desi i ove godine, to će biti dodatni udarac, jer Partizan od sezona 2003/04, kada je igrao Ligu šampiona, nije vezao dvije godine bez grupne faze nekog UEFA takmičenja.

Od te godine su dva puta igrali Ligu šampiona i osam puta Kup UEFA/Ligu Evrope i šest puta nije uspio da se izbori za jesen na međunarodnoj sceni, ali to se nije dešavalo u dvije vezane godine.

Upravo zbog toga je dodatni pritisak na četi Save Miloševića, koja će današnji meč zbog kazne UEFA igrati bez podrške najvatrenijih navijača, što je sigurno veliki hendikep.

Molba koju je FK Partizan uputio UEFA za ukidanje suspenzije u utakmici plej-ofa je odbijena. Podsjetimo, beogradski klub kažnjen sa dvije utakmice bez publike i sa 24.500 evra zbog rasističkih povika, ubacivanja predmata, paljenja baklji i blokirananja prolaza na stadionu tokom meča sa turskom Malatijom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Na molbu iz Partizana, utakmici protiv Moldea mogu da prisustvuju djece do 14 godina koja pripadaju Omladinskoj školi fudbala "crno-bijelih" ili školama fudbala u Srbiji.

"Dvomeč od kojeg zavisi budućnost kluba!" Tim riječima je trener Partizana Savo Milošević najavio prvo "poluvreme" sa Moldeom.

"Ovo su dve utakmice koje mogu mnogo toga da odrede. Ova ekipa je uradila mnogo dobrih stvari u prethodnih pet meseci, a može lako da se desi da joj se sudi na osnovu ovog dvomeča. E, zato je komplikovano. Želim da poručim igračima da bez obzira na ove utakmice sa Moldeom, kako god da se završi, život će morati da se nastavi", rekao je Milošević i dodao:

"Već smo se navikli da igramo bez publike i tu smo možda u prednosti u odnosu na svaku drugu ekipu u Evropi. S druge strane, Molde je protiv Arisa pokazao da je podložan pritisku, pomoć publike je mogla da bude ogromna. Tu smo verovatno izgubili ovom kaznom UEFA. Izgubili smo i nekoliko stotina hiljada evra. Potrudićemo se da mi na terenu ne zavisimo ni od čega, ali da je glupost i da radimo u korist svoje štete, tu nema dileme."

Danas ćemo na terenu vidjeti i Rijeku, koja će prvi meč igrati u Belgiji, gdje ih čeka Gent. Taj meč igra se od 20.30.

Maribor u Bugarskoj

Parovi plej-ofa: od 16 časova: Astana - BATE Borisov. Od 17: Ararat - Didelanž. Od 19: Malme - Bnei Jehuda, Suduva - Ferencvaroš. Od 19.30: Fejenord - Hapoel Ber Ševa, Ludogorec - Maribor, Kopenhagen - Riga. Od 20: AEK - Trabzon, Legija - Rendžers. Od 20.30: AZ Alkmar - Antverp, FCSB - Gimaraeš, Gent - Rijeka, PSV - Apolon, Strazbur - Ajntraht. Od 20.45: Braga - Spartak Moskva, Seltik - AIK Stokholm, Linfild - Karabag. Od 21: Espanjol - Zorja, Partizan - Molde, Slovan - PAOK, Torino - Volverhempton.