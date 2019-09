Partizan večeras protiv AZ Alkmara otvara grupnu fazu Lige Evrope

​U sjajnim predstavama 2015. fudbaleri Partizana su dva puta porazili AZ Alkmar, četiri godina kasnije isti timovi ponovo izlaze na teren u grupnoj fazi Lige Evrope i opet će prvi meč biti u Beogradu. "Crno-bijeli" sanjaju iste ishode, a ovaj put će sa tribina imati pomoć djece i ako je suditi prema najavama, njih će biti čak 20.000.

Pomenute 2015. Partizan je slavio 3:2 u Beogradu, a u Holandiji je bilo 2:1. Beogradski tim je tada igrao prije svega na krilima Abubakara Oumarua i Andrije Živkovića, koji su postigli tri, odnosno dva gola. Sada Partizan ima neke nove lidere, a cilj je isti, osvajanje tri boda, sa kojima bi napravili prvi korak ka evropskom proljeću. Te 2015. su minuti dijelili Partizan od proljeća u Evropi, dok su u tome uspjeli 2017. i sada se nadaju da istu stvar mogu da ponove i ove sezone.

"Biće teško, ne i nemoguće. U velikoj meri zavisi od nas. Ako budemo pravi, imaćemo dobre šanse za plasman u nokaut fazu. Uvek je domaći teren velika prednost, ali ovo je grupa, jedna utakmica nema toliku važnost kao kad su na programu eliminacije, neki propust može da se nadoknadi, sad smo psihološki rasterećeni, za razliku od kvalifikacija", rekao je Savo Milošević, trener Beograđana.

Jasno je da svi klubovi na svom terenu igraju mnogo bolje kada uz sebe imaju one najvatrenije navijače, ali večeras ih Partizan neće imati jer je pod kaznom UEFA. Na tribine mogu samo djeca iz škola fudbal i to uzrasta do 14 godina pa i njihova podrška sigurno neće biti zanemariva.

"Sve ukazuje da će biti oko 20.000 dece. Ako je onih 5.000 krajem avgusta napravilo onakvu buku, mogu da zamislim kakvu će da stvori četiri puta više mališana", izjavio je Milošević.

Partizan je imao teške kvalifikacije, iako je naizgled bez mnogo problema došao do grupe. Posljednja prepreka bio im je Molde i junak tog dvomeča bio je Nemanja Miletić, koji je postigao zlata vrijedan gol u gostima za 1:1. On sa mnogo optimizma čeka duele u grupnoj fazi i predosjeća da bi njegov tim večeras mogao do pobjede.

"Moja očekivanja su uvek velika. Mislim da imamo dobre šanse, ne samo u ovoj utakmici, već i u grupi. Mislim da možemo da dobijemo AZ Alkmar. Iskreno, imam dobar osećaj i očekujem pobedu", jasan je Miletić pred meč koji se igra od 21 čas.

Parovi 1. kola: Od 18.55: APOEL - Dudelanž, Bazel - Krasnodar, Kluž - Lacio, Dinamo Kijev - Malme, Ajntraht - Arsenal, Kopenhagen - Lugano, Hetafe - Trabzon, LASK - Rozenborg, PSV - Sporting, Karabag - Sevilja, Ren - Seltik, Standard - Gimaraeš. Od 21: Roma - Bašakšehir, Borusija M. - Volfzberger, Espanjol - Ferencvaroš, Gent - Sent Etjen, Ludogorec - CSKA Moskva, Mančester j. - Astana, Partizan - AZ Alkmar, Porto - Jang bojs, Glazgov Rendžers - Fejenord, Slovan Bratislava - Bešiktaš, Volfzburg - Oleksandrija, Vulverhempton - Braga.