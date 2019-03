Partizanu ugrožen nastup u Evropi

FK Partizan ima rok do 31. marta da nabavi 2.500.000 evra inače će biti izbačen iz evropskih takmičenja sljedeće sezone.

Crno-bijeli su dužni da pokriju dugove u ovom iznosu kako bi dobili licencu UEFA, koja će sprovesti monitoring u Humskoj krajem mjeseca.

Nakon potresa koji su izazvali odlasci trenera Zorana Mirkovića, njegovog pomoćnika Gordana Petrića i sportskog direktora Ivice Ilieva, predsjednik Milorad Vučelić je otkrio da je ukupan dug kluba 22 miliona evra.

"Partizanu je potrebno veoma mnogo novca da bi prošao monitoring UEFA. Nastojimo da to rešimo, to je primarni cilj. Partizan ne sme da ne igra Evropu. Sve činimo da dobijemo licencu, to je prioritet svih prioriteta. Ne samo da igramo Evropu već da prođemo u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Ne smemo da dozvolimo sebi da se dve godine uzastopno ne plasiramo u grupu. Partizan mora da igra Evropu. Bez licence nema života u Partizanu", rekao je potpredsednik Vladimir Vuletić za "Informer".

Čelnici Partizana su nakon pomenutih otkaza sportskog sektora imali sastanak na kojem je odlučeno da ne bude promjena u menadžmentu, iako nemaju podršku navijača koji nezadovoljni lošim potezima koji su prouzrokovali zaostatak od čak 21 boda za Crvenom zvezdom traže odlazak uprave.

Izjavom predsjednika Vučelića da su igrači krivi za trenutno stanje na tabeli, ugroženo je i povjerenje fudbalera prema upravi, već nezadovoljnih zbog velikih novčanih dugovanja. Spekuliše se da Vladimiru Stojkoviću nije isplaćeno više od 500.000 evra, a Zoranu Tošiću čak milion evra.