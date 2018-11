Pavkov: Terzić mi je rekao - 'ovo je tvoje veče'

Junak najveće pobjede Crvene zvezde od istorijskog Barija i meča sa Marseljem, Milan Pavkov, blistao je od sreće i priznaje da još nije svjestan koliku težinu imaju njegova dva pogotka u pobjedi protiv Liverpula.

Tihi i nenametljivi gorostas kao u holivudskom filmu preko noći je postao najobožavaniji lik među armijom navijača, a kako i ne bi kada je donio prvu pobjedu bilo kojem srpskom klubu u grupnoj fazi Lige šampiona.

U razgovoru za "Glas Srpske" priznaje da baš ne voli kada su svjetla reflektora uperena u njega, osim kada je na terenu, ali shvata da je i to dio igre.

"Ovi golovi će ostati za ceo život. Drago mi je zbog mog uspeha, ali i uspeha kluba, koji prema svojoj veličini i istoriji zaslužuje ovakve trenutke. Verovali smo da možemo bar do jedne pobede u društvu velikana, došla je u neverovatnoj atmosferi i protiv najvećeg kluba iz naše grupe. Na moju neopisivu sreću, doprineo sam najviše koliko sam mogao u tom trenutku. Šta još da poželim", zapitao se napadač Zvezde.

Na "Marakanu" je došao neobično tiho, i to na insistiranje direktora Zvezdana Terzića, koji je vidio u njemu nešto što ga je privuklo. Ipak, aklimatizacija na najvećem srpskom stadionu nije prošla tako brzo.

Povratak u Niš na pozajmicu ispostavio se kao pun pogodak, ali mu ni silni golovi prošle sezone nisu pomogli da obezbijedi veću minutažu kod Vladana Milojevića. Sticajem okolnosti i zahvaljujući povredi Ričmonda Boaćija dobio je priliku koju je zaslužio i dočekao pet minuta slave.

"Svestan sam da Zvezda nema vremena da trpi nekoga kome ne ide, to je jednostavno tako. Po prirodi sam miran i strpljiv. Uvek se maksimalno trudim, dajem koliko mogu i verujem da će mi se nekad vratiti. Sada mi se sve vratilo, možda i više nego što sam očekivao. Nemam problema sa samopouzdanjem, ali su mi mnogo značile reči Zvezdana Tezića neposredno pred meč. Kao i uvek, čekao nas je na ulazu u tunel, prišao i rekao mi: 'Ovo je tvoje veče, iskoristi je'. Izašao sam, pogledao neverovatnu koreografiju, ambijent i sve se nekako namestilo", pokušao je Pavkov da prenese trenutke koje će pamtiti zauvijek.

Budući da je utakmica sa Dinamom iz Vranja već u subotu, "crveno-bijeli" nisu slavili veliku pobjedu kao obično. Imali su svega sat-dva poslije meča da se opuste i saberu utiske. Zato se slavilo u Begeču, selu gdje je Pavkov prvi put šutnuo loptu i gdje mu i dan-danas žive roditelji.

"Sreća, tu su moderne tehnologije, stalno mi stižu video-poruke, slike... Prvom prilikom ću otići kući, proslaviti sa porodicom i prijateljima. Samo mogu da zahvalim svima na podršci, ne samo u mom selu, nego širom Srbije, Republike Srpske i sveta, gde god da su naši navijači", rekao je Pavkov.

Baš kao ni golove Liverpulu, nije mogao da sanja ni da će se iz skoro 50.000 grla zaoriti pjesma posvećena njemu: "Hej, Pavkov, skoči, daj gol glavom", prema uzoru na onu koju su navijači nekada pjevali Mihajlu Pjanoviću.

"To me je stvarno dirnulo. Neverovatno iskustvo i uspomena. Malo je onih koji dožive tako nešto, a ja sam imao tu sreću. Stajali smo ispred 'severa' po završetku meča kada sam čuo i drugu pesmu. Evo, i sada se naježim kada pomislim na to", prenosi visoki napadač.

Njegova cijena na tržištu bar je pet puta viša poslije golova, ali tvrdi da ga to neće promijeniti.

"Verujte da mi to nije toliko važno. Naravno da je lepo kada vas svi hvale i kada znate da ste uradili nešto veliko. Ali, čvrsto stojim na zemlji, ne gledam previše u budućnost jer je već u subotu sledeći meč. Tako sam radio u dosadašnjoj karijeri i tako ću nastaviti", zaključio je Pavkov.

