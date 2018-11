Pavkov i "Marakana" polomili krila "feniksu"

Fudbaleri Crvene zvezde pred svojim navijačima savladali su Liverpul u meču četvrtog kola C grupe Lige šampiona rezultatom 2:0

90'+4 - Neće ni Salaha!

Šutirao je Salah sa 15 metara, ali Borjan je nesavladiv!

90' - Pet minuta nadoknade

Sudija Lahoz je pokazao da će se igrati još pet minuta. Pobjeda šampiona Srbije je sve bliže!

85' I Van Dajk pokušao, nema gola

Firmino je sa desne strane centrirao u peterac, skočio je Van Dajk, ali je njegov šut glavom završio tako što je lopta otišla iznad prečke. U međuvremenu, Čaušiž se vratio na teren.

84' - Čaušić se povrijedio

Goran Čaušić se žali na povredu, morao je da izađe da mu se ukaže pomoć. Da li će nastaviti meč?

82' - Borjan brani udarac Salaha iz blizine

Ponovo gužva pred golom Borjana, Salah je iz mrtvog ugla pokušao da je pošalje u mrežu, Borjan se ispriječio i odbranio šut.

80' - Origi posljednji Klopov adut

Jirgen Klop je izvršio posljednju izmjenu, umjesto Adama lalane, na terenu je Divok Origi.

79' - Salah umalo

Nova prilika za Liverpul. U guužvi u petercu bio je Salah, malo je nedostajalo da ubaci loptu u mrežu, srećom, odbrana crveno-bijelih je intervenisala dobro.

75' - Kontra Zvezde, bez prave završnice

Jedan od malobrojnih napada domaćina u drugom dijelu. Iznenada se ukazala prilika za kontru, Ben i Srnić su kombinovali, Gobeljić je za malo zakasnio.

73' - Posljednja izmjena u Zvezdi, Jovičič ušao umjesto Krstičića

Posljednja izmjena u timu Crvene zvezde. Nenada Krstičića zamijenio je Branko Jovičić.

71- Salah pogodio stativu!

Poslije kornera, Borjan je izbio loptu na ivicu kaznnog prostora, lopta je došla do Salaha koji je šutirao, ali je lopta pogodila stativu!

70' - Strpljivi napadi gostiju

Liverpul ima loptu u posjedu. Ti napadi su strpljivi, polako grade akcije, pa je tako Salah sjajno šutirao sa dvadesetak metara, od svega korner!

67' - Jasna taktika Milojevića, Zvezda čuva rezultat

Izvijesno je da će u preostalih 23 minuta, crveno-bijeli pokušati da sačuvaju gol. Zvezda je na svojoj polovini, za sada, dobro se brane od naleta igrača Liverpula.

64' - Čaušić u igri umjesto Marina

Vladan Milojević je izvršio i drugu izmjenu. Umjesto umornog Marka Marina na terenu je Goran Čaušić.

63' - Novi napadi Liverpula

Poslije nekoliko minuta zatišja, Liverpul opet kreće u napade. Poslije kornera, Salah je šutirao, lopta je pogodila spoljni dio mreže.

59' - Gobeljić na terenu

Konačno prekid, prilika da Marko Gobeljić uđe u igru umjesto povrijeđenog Stojkovića.

58' - Stojković ne može da nastavi meč

Prinudna izmjena u timu Crvene zvezde. Filip Stojković se povrijedio, čeka se izmjena, Gobeljić čeka da uđe u igru.

56' - Prečka!

Akcija Liverpula poslije koje je ostao da leži Filip Stojković. Lopta je došla na lijevoj strani do Robertsona, on je centrirao, lopta je pogodila Bena i promijenila smjer, završila ja na gornjoj strani prečke, sreća za Borjana!

55' - Zvezda malo došla do daha

Nekoliko minuta u kojima su igrači Crvene zvezde imali loptu, taman da predahnu poslije serije napada Engleza.

52' Nalet Liverpula

Gosti su krenuli u totalnu ofanzivu. Igrači Crvene zvezde su se povukli pred svoj gol, očajnički se brane.

48' Firmino i Mane napravili pometnju

Roberto Firmino je odlično ušao u kazneni prostor, zavrnuo je loptu u peterac, bio je tu Mane, ali nekako je intervenisala odbrana domaćina i spriječila najgore.

Napucana lopta...

Sudija iz Španije je smatrao da je to nije bilo dovoljno za penal jer je bila takozvana "napucana", tačnije nije bilo namjere da se igra rukom.

46' - Šansa za Zvezdu!

Odmah u prvom napadu Crvene zvezde, velika prilika. Marin je šutirao sa desetak metara, lopta je u ruku pogodila Džejmsa Milnera, Lahoz nije svirao ništa!

46' - Klop napravio dvije izmjene

Počelo je drugo poluvrijeme sa dvije izmjene u timu Liverpula. Umjesto Aleksandera Arnolda na terenu je Džo Gomez, a umjesto Danijela Staridža ušao je u igru Roberto Firmino.

Poluvrijeme, Zvezda ima prednost od dva gola

Nestvarno djeluje pogled na semafor. Crvena zvezda je odigrala poluvrijeme za priču, nadigrala je velikog protivnika i zasluženo vodi sa 2:0.

45' - Degenek na mjestu

Liverpul j jednom od posljednjih napada u prvom dijelu. Degenek je na mjestu, izblokirao je centaršut Milnera sa lijeve strane.

41' - Mane u prodoru

Sadio Mane je kao tane prošao po lijevoj strani, došao je do gol-aut linije i centrirao, ali Borjan je uhvatio loptu.

39' - Pavkov opet u prilici

Stojković je centrirao sa desne strane na prvu stativu, Pavkovi je bio u duelu sa Van Dajkom, od svega ništa. Za sada, Pavkov je junak utakmice.

37' - Žuti za Lalanu

Adam Lalana je nepropisno srušio Marka Marina i sudija Lahoz mu je opravdano pokazao žuti karton.

Pogledajte raketu Pavkova za 2:0

30 - Salah prijeti sa distance

Pokušao je Liverpul odmah da uzvrati na šokantno vođstvo crveno-bijelih, Mohamed Salah je šutirao sa 16 metara, ali preko gola.

29' - Gooooooool! Pavkov šalje bombu za 2:0!

Kakva ludnica na stadionu! Milan Pavkov je odapeo pravu bombu sa 22 metra, lopta je završila kraj desene stative u mreži Alisona - 2:0!

