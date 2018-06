Pecikoza FIFA oficir

Slavica Pecikoza, PR N/FS BiH, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji obavljaće dužnost FIFA medija oficira. Pecikoza je prva i jedina predstavnica BiH koja je istovremeno FIFA i UEFA medija oficir, te je u proteklom periodu radila na najprestižnijim takmičenjima.

"Privilegija je i čast biti jedan od FIFA medija oficira na SP. Ovo je priznanje za moj dosadašnji rad, zbog čega sam zahvalna kolegama u FIFA koji su me izabrali, ali i svima u N/FS BiH koji su me podržavali. Povjerenje koje sam dobila donosi i veliku odgovornost, ali to je još jedan izazov kojem se izuzetno radujem", rekla je Pecikoza.

Za nju je ovo treći Mundijal, a zanimljivo je da će sva tri sagledati iz tri različita ugla, novinarskog, zatim pres-oficira bh. tima i sada FIFA medija oficira.