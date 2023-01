Peh za vezistu Junajteda, Van de Bek završio sezonu

​Doni van de Bek stvarno nema sreće otkako je 2020. postao član Mančester junajteda.

Osim što je konstantno u drugom planu i van startne postave, Holanđanin se sada ozbiljnije povrijedio.

Klub sa Old Traforda je potvrdio da je nekadašnji vezista Ajaksa završio sezonu zbog povrede koljena.

Van de Bek se povrijedio na meču sa Bornmutom i medicinskom timu Junajteda trebalo je desetak dana da utvrde tačnu dijagnozu.

Iako nije povrijedio ukrštene ligamente, povreda je dovoljno ozbiljna da ga na terenu neće biti šest mjeseci.

"Za Donija je sezona završena. Dugoročno, to djeluje dobro, vratiće se taman za predsezonu. Svi smo uz njega. Užasno je kada ste usred sezone i zaradite takvu povredu. Svi smo uz njega, dobro je što u dugoročnom smislu to izgleda dobro. Istovremeno, osjećanja su nam pomiješana jer je nedostupan do kraja sezone. Igrači osjećaju da ovdje radimo nešto posebno i svako od njih želi da bude dio toga", rekao je menadžer Junajteda Erik ten Hag.

Klub nije registrovao pojačanje Vuta Veghorsta na vreme, tako da on neće biti u subotu u timu za gradski derbi sa Mančester sitijem.

Susret na Old Trafordu igra se od 13.30.