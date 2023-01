Pele će biti sahranjen na 9. spratu najvišeg groblja svijeta (VIDEO)

​Čuveni brazilski fudbaler Pele preminuo je 30. decembra u 83. godini, a kako su prenijeli mediji u Brazilu, bdijenje će biti održano ovog ponedeljka na stadionu Urbano Kaldeira dok je sahrana predviđena za utorak 3. januara na 9. spratu najvišeg groblju nasvijetu, koje se nalazi u Santosu.

Naime, posljednja želja legendarnog fudbalera bila je da bude sahranjen na devetom spratu groblja u rodnom Santosu.

Kako je objavio sa lica mjesta novinar Endi Lajns koji piše za britanski "Daily Mirror", Pele će biti sahranjen na "Memorial Necrópole Ecumênica" vertikalnom groblju.

Ovo groblje važi za "najviše" na svijetu i ima 32 sprata i prostire se na 1.8 hektara i na njemu je oko 16.000 grobnih mjesta.

Pele's last wish was to choose the ninth floor of a cemetery in his beloved home city of Santos for his final resting place. Chief Reporter @andylines visits the final resting place of a football icon. pic.twitter.com/j2J917E981