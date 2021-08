Pele negirao da ima zdravstvene probleme

BRAZILIJA - Jedan od najboljih fudbalera u istoriji tog sporta Brazilac Edson Arantes do Nasimento Pele negirao je izvještaje o tome da ima ozbiljnije zdravstvene probleme.

On je danas na Twitteru napisao da je posjetio bolnicu radi rutinskog pregleda i da je dobrog zdravlja.

"Ljudi, nisam se onesvijestio i zdravlje mi je vrlo dobro. Išao sam na svoje rutinske preglede, koje nisam mogao izvršiti ranije zbog pandemije", naglasio je Pele.

Predstavnik legende brazilskog i svjetskog fudbala izjavio je da će Pele iz bolnice izaći do kraja dana.

Guys, I didn't faint and I'm in very good health. I went for my routine exams, which I had not been able to do before because of the pandemic. Let them know I don't play next Sunday!