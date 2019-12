Pep Gvardiola: Istorija derbija Mančestera me ne dotiče

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola kaže da ga ni najmanje ne dotiče šta je bilo ranije u derbiju grada Mančestera.

Za stručnjaka koji je preko glave preturio veliki broj važnih utakmica, ovo je samo jedna u nizu i on kaže da će učiniti sve da njegov tim ostvari željeni rezultat, prenosi B92.

Njemu se takođe nije dopalo to što je Siti proglašen za favorita. Njegov tim ima 11 bodova više od gradskog rivala koji se nalazi na šestom mjestu.

"To je Mančester junajted, poštujem sve što su uradili za engleski, evropski i svetski fudbal. To je ipak Junajted. Važna utakmica, veliki rival, sjajna istorija. Normalno, ovde se uvijek priča o istoriji, tome šta je bilo juče, dan prije toga, sve se promijenilo. Iskreno, nije me briga za to jer u subotu od 18.30 ćemo opet imati 11 protiv 11 igrača i oni će odlučiti ko će pobediti. Svakako, Junajted ima bogatu istoriju i kvalitet, ali moramo da ih pobedimo. Razgovaraću sa igračima kako da dođemo do toga", kaže menadžer Sitija.

U odsustvu Serhija Aguera napad "građana" će ponovo predvoditi Brazilac Gabrijel Žezus. Gvardiola je bio iznenađen kada mu je predočeno da Siti ima bolji procenat pobjeda i postignutih golova bez Aguera u timu.

"Nisam to znao. Sa Serhijom smo svakako dobar tim, kao što se trudimo da budemo i bez njega na terenu. Prošle godine nije mogao da igra Kevin de Brujne i pokušali smo da imamo dobru sezonu, ali ja više voli kada Kevin igra", dodao je španski stručnjak.

Kaže i da je zadovoljan kako Žezus obavlja zadatke na terenu.

"Gabrijel mora da se izrazi na terenu. Njegovi golovi su nam neophodni i zato smo i dobili poslednju utakmicu. Ako to bude imao na umu, može da se dešava na svakom meču. I ne odnosi se to samo na njega, već i na sve igrače. Moraju da imaju samopouzdanje i snažan mentalitet", zaključio je strateg Sitija.