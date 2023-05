Pep otkrio kako je inspirisao svoje igrače uoči meča sa Realom

​Menadžer Mančester Sitija, Pep Gvardiola sinoć je mogao vidjeti u očima svojih igrača da su spremni osvetiti se Real Madridu. Španac je otkrio kako je inspirisao svoje igrače.

Siti je imao potpunu kontrolu nad polufinalom Lige šampiona, a sada im predstoji duel s Interom 10. juna, što će im biti drugo evropsko finale u posljednje tri godine.

Gvardiola je prošle sezone bio skrhan dramatičnim kasnim preokretom na "Bernabeuu" u ovoj fazi, ali vjeruje da je ekipa Sitija imala mentalitet poslati poruku. Upravo je tim razočaravajućim ispadanjem inspirisao igrače uoči sinoćnje utakmice s Realom.

"Imao sam osjećaj ovih posljednjih dana da imamo mješavinu smirenosti i namjere igrati ovakve vrste utakmica. Sva bol koju smo imali prošle godine bila je tu i sada. Bilo je veoma teško kako smo izgubili. Morali smo progutati otrov i reći: 'Želim to.' Bilo je tu, energija od jedne godine. Ova ekipa je tako skromna. Tako sam ponosan. Svako takmičenje shvataju tako ozbiljno. Mrzim aroganciju na neki način, kad vjeruješ da si nešto što nisi. Sada su dobili svoju nagradu. Život ti uvijek pruži drugu priliku", rekao je Gvardiola nakon utakmice.

"Građani" kreću u nekoliko sedmica koje potencijalno stvaraju istoriju kluba, s tri trofeja još uvijek u igri i mogućnošću da osvoje naslov prvaka Engleske u nedjelju protiv Čelsija, prenosi "Klix".

"Naravno da smo tu. Igrači to mogu vizuelizovati. Imaju osjećaj da je to normalno. Još samo tri utakmice. Mi to možemo", dodao je Guardiola, iako je prestao otvoreno govoriti o trostrukoj kruni.