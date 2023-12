Pep prisiljen da pusti igrača kojeg obožava

Kalvin Phillips (28) će gotovo sigurno napustiti Manchester City u januaru.

Engleski vezni igrač nezadovoljan je minutažom kod Pepa Guardiole i želi ići na Evropsko prvenstvo. Zbog toga će potražiti novi klub kako bi imao veću minutažu.

"Svi znaju u kakvoj je situaciji i vidjećemo što se dogoditi. Razgovaraćemo u januaru, ali nije lako", rekao je Guardiola, koji je veliki fan Phillipsa.

U nekoliko navrata mu se izvinjavao na slabijoj minutaži, no sada povratka nema.

Pep se nadao da bi Phillips mogao ostati do kraja sezone, no Fabrizio Romano tvrdi da je odlazak engleskog reprezentativca 100 odsto izvjestan.

Ove sezone Phillips ima devet nastupa u svim takmičenjima, a odigrao je 306 minuta. Zabio je jedan go, i to protiv Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Podsjetimo, Manchester City je u ljeto 2022. godine doveo Kalvina Phillipsa iz Leedsa za, neslužbeno, 50 miliona euva. Nikada se nije do kraja uklopio u ekipu trenera Pepa Guardiole. K tome je imao problema s povredama, pa je ukupno skupio svega 30 nastupa. Ugovor mu vrijedi do 2028. godine, no već ga se povezivalo s Juventusom i Bayernom, prenosi Index.

