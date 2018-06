Pepe ismijan zbog sramnog simuliranja

Portugal je u 2. kolu grupe B Svjetskog prvenstva pobijedio Maroko 1:0 golom Kristijana Ronalda i izbacio Afrikance s takmičenja.

Portugalci nisu odigrali nezaboravnu utakmicu.

Iako su Marokanci bili , može se slobodno reći, puno bolja ekipa, nisu uspjeli realizovati nijednu od nekoliko dobrih prilika.

Iako Portugal u igri nije prikazao baš mnogo, nije izostalo ono po čemu su prepoznatljivi, a to je gluma.

Najmanje "obraza" imao je Pepe koji se smiješno bacio nakon što ga je Mehdi Benatija doslovno u prolazu potapšao po ramenu.

Pepe se srušio kao da ga je "pogodio grom" i onda se još unosio u lice marokanskom igraču.

Pogledajte scenu koja će vas nasmijati, a možda i naljutiti.

#PORMAR Pepe doing what Pepe does best pic.twitter.com/sewMIhpX1x