Pepe raskinuo ugovor s Bešiktašom

Turska avantura za portugalskog defanzivca Pepea je okončana nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s Bešiktašom.

Pepe je ugovorom bio vezan za Bešiktaš do juna naredne godine, ali ga neće odraditi do kraja. Saradnja je prekinuta te je on sada slobodan igrač i može potpisati ugovor s drugim klubom, prenosi Klix.

Mediji u Turskoj pišu da Bešiktaš zbog finansijskih problema ne može ispunjavati svoje obaveze prema Pepeu te da je zbog toga dobio raskid ugovora.

Tridesetpetogodišnji Pepe je odigrao 17 ligaških utakmica ove sezone te je postigao pet golova, tri u turskom prvenstvu te dva u Evropi. Ukupno je u Turskoj upisao 53 nastupa, sedam golova i tri asistencije.