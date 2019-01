Pepe u debiju za Porto ponovo pokazao "krvoločnu" stranu

Iako je nebrojeno puta pokazao da posjeduje ljudske kvalitete, iskusni portugalski fudbaler Pepe pravi je krvnik na terenu, a to je pokazao i u povratničkom debiju za Porto kada je jezivo startovao nad protivnikom.

Porto je slavio u Kupu protiv Leiksoesa nakon produžetaka sa 2:1 i plasirao se u polufinale, ali je Pepe, da li zbog žarke želje da se pokaže pred navijačima, da li zbog urođenog ratničkog gena, pokupio nesrećnog rivala tako da je ovaj ostao na travi sa bolnim grimasama na licu.

Taj trenutak se dogodio u 87. minutu pri rezultatu 1:1, što znači da je i nervoza kumovala da vremešni Portugalac posegne za "zadnjim rješenjem". Pepe je za ovo dobio žuti karton.

Porto je na kraju slavio golom Hernanija u 117. minutu.

Pepe made his return debut at Porto yesterday - and produced this aggressive challenge during the game. He escaped without a red card... pic.twitter.com/UXsgvnSQXL