Peru bez sreće i bodova

Fudbaleri Danske pobedili su Peru sa 1:0 u svom prvom meču Grupe C Svetskog prvenstva u Rusiji.

Jedini gol za Dance dao je Jusuf Poulsen u 59. minutu, ali je junak meča golman Danske Kasper Šmajhel koji je imao nekoliko odličnih odbrana. Uz to, tragičar je na drugoj strani bio Kristijan Kueva koji je u finišu prvog dijela igre promašio penal za 1:0 u korist Perua.



Peruanci su u prvi meč na Mundijalu poslije 36 godina ušli motivisanije što se pokazalo napadima Karilja po desnoj strani. On je bio raspoložen za igru i Peru je zahvaljujući njemu i Jotunu u prvih petnaestak minuta najviše pretio.



Danci praktično nisu ni prišli golu Perua sve do polovine prvog poluvremena. U tim trenucima su imali 60 odsto lopte u nogama i nula šuteva ka golu.



Lopte su očekivano išle na Kristijana Eriksena po desnoj strani, ali je dobro igrao i Sisto. Upravo je on sa Larsonom probao lijepu kombinaciju petama u kaznenom prostoru, ali do gola nije mogao jer su Peruanci ispred njega postavili "zid".



Već tada se vidjelo da će Danska preuzeti inicijativu i to se i desilo u nastavku poluvremena. Prvi šut ka golu je uputio Dilejni u 27. minutu. Zbog povrede je iz igre izašao Kvist u međuvremenu, a Lase Šene koji ga je zamijenio je šutnuo dobru "žabicu", ali je golman Perua odbranio.

Do kraja poluvremena je Danska "sakupila" šest udaraca ka golu, ali je Peru imao najbolju priliku da jedan gol i postigne. Poulsen je oborio Kuevu, sudija Bakari Gasama je prvo htio da pokaže žuti karton Kuevi, ali je nakon asistencije VAR svirao penal.



Kueva je preuzeo odgovornost i šutirao "nebu pod oblake" i tim promašajem se otišlo na poluvrijeme. U nastavku su Danci htjeli da iskoriste prednost i poljuljanost Peruanaca.



Napali su svim snagama i to im se isplatilo u 59. minutu. Poulsen prima pravovremenu loptu od Eriksena na lijevoj strani, izlazi sam ispred Galjesea i šutira u donji lijevi ugao za 1:0.



Peruanci su nakon toga počeli da napadnu, osviježenje su u igru unijele izmijene, prije svih Gerero koji je umalo petom mogao da postigne efektan gol sa peterca u 79. minutu.



Šmajhel potom nogom u padu brani siguran gol Farfanu u 84, ali su i Danci samo minut, dva kasnije propustili šansu da golom Eriksena reše sve. Eriksen je bio jedan na jedan sa Galjeseom, ali je ovaj odbranio.



Peru je do kraja napadao s bokova, ušao je u igru i Ruidias umesto Farfana, ali to nije donijelo željeni rezultat, pa će Kueva verovatno dugo pamtiti promašeni penal, a Danci će slaviti Šmajhela bar do narednog kola u grupi.



Danska slijedeći meč igra protiv Australije 21. juna, a Peru istog dana protiv Francuske.