Pešić: Nije bitno ko je rival u finalu

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Svjetskog prvenstva, nakon što je pobijedila selekciju Kanade rezultatom 95:86, a poslije utakmice, utiske je sumirao selektor "orlova" Svetislav Pešić.

"Ponosan sam na igrače, na ovaj tim, na ovu pobedu. Šta je razlog što smo ponovili sjajnu igru protiv Kanade, najboljeg defanzivnog tima? Pa ni mi nismo loši u odbrani. Demonstrirali smo da možemo da igramo odbranu, tranzicioni napad... Meni je jako bitno bilo da im oduzmem poene u tranziciji. Ovo je ključ, Drugo, sjajna 1 na 1 odbrana, protiv Šeja", rekao je Pešić na početku izlaganja i potom dodao:

"Za naš tim je on bio dodatna motivacija da ga izbacimo iz igre. Teško, ali mislim da smo učinili to dobro. Vrlo je važna bila treća četvrtina, to je druga utakmica. Da oduzmemo agresivnost Kanadi. Moramo da učimo iz svega. U finalu. Finale je finale. To je jedna utakmica. Nije bitno ko će biti rival. Znamo da će biti to fizički zahtevna utakmica. Važan je bio skok i u trećoj četvrtini. Oni su jaki na ofanzivnom skoku. Kontrolisali smo to. Nismo bili sjajni u ofanzivi kao u četvrtfinalu, ali sa defanzivnim skokom i timskom odbranom smo završili odbranu i jako sam srećan zbog toga", dodao je Kari.

Govorio je Pešić i o otkazu Nikole Jokića.

"Ne znam je li ovo najbolji momenat da se priča o Jokiću, ali će on uvek biti deo tima. On je najbolji igrač na svetu i sjajna osoba. Sada nije vreme da se priča o njemu nego o onima koji su ovde. "

Uporedio je Pešić ovu situaciju i onu od prije 20 godina.

"Nakon 20 godina ne mogu ništa da kažem. Ja sam u Manili sa drugom situacijom, novim timom. Za mene je sve novo. Kao što znate nema dve iste utakmice, nema dva ista prvenstva. Drugi tim, druga situacija i jedino će biti isto ako opet igramo sa SAD. Vrlo sam srećan večeras pobedom, ali sam i smiren jer znam da su igrači spremni za bitku u finalu. Ako SAD pobedi. Morate znati da u ovim bitnim utakmicama nekad ne znate koga ćete pobediti. Nemačka je i na Eurobasketu pokazala da su jedan od najbojih timova na svetu."

Imao je Pešić samo reči hvale za Nikolu Jovića.

"Nikola je jedan od najtalentovanijih igrača Evrope. On igra u svim selekcijama Srbije, igrao je u kvalifikacijama za ovo Svetsko prvenstvo i kada je igrao u Megi debitovao je za seniore. On je jedan igrač koji se trenutno poboljšava ne samo jer ima 20 godina nego jer ima novi izazov i projekat u Majamiju. Problem je naravno iskustvo. On može da igra mnogo različitih pozicija, ali on mora da igra. Za jednog igrača poput Jovića mladog i talentovanog prvo je bitno da se izbori za respekt drugih saigrača. Ja pokušavam da mu pomognem, ali najbitniji su za njegov napred Jović, Gudurić, Bogdan koji ga spremaju. On je sada dobio respekt svih. Ovo je njegov prvi uspeh ako hoće da bude bitan u timu Srbije u budućnosti", rekao je Pešić, prenosi Kurir.