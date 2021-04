Petev: Fudbal je za sve, ne samo za bogate

Najava o formiranju Superlige u kojoj bi učestvovali najbogatiji klubovi izazvala je brojne reakcije ne samo sportske javnosti već i evropskih političara.

Svi su jedinstveni da bi ovo takmičenje ugrozilo izvorne fudbalske vrijednosti, te uskratilo mogućnost razvoja i napredovanja malih nacionalnih liga.

Ivajlo Petev selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine takođe se protivi najavama formiranja Superlige.

"Fudbal je za sve, bogate i siromašne, a ne za industriju novca u kojoj će svi biti uskraćeni. Fudbal je najpopularniji sport upravo zato što je dostupan svima i što malim klubovima pruža mogućnost da pobijede velike. U takvom fudbalu svi uživamo, a ako je motiv samo zarada onda tu nema ljepote ni izazova kako za igrače tako i za navijače", smatra strateg "zmajeva".

UEFA je najavila sankcije za klubove Superlige, ali i igrače ovih klubova kojima bi mogao biti onemogućen nastup za njihove reprezentacije.

"Sve je to još uvijek neizvjesno. Jednostavno, ne mogu zamisliti da ostanemo bez naših ključnih igrača a siguran sam da bi to ozbiljno uticalo i ugrozilo sam kvalitet takmičenja. Mislim da ipak, do toga neće doći", zaključuje Petev.