Petev: Nećemo mijenjati sistem igre

Bilo bi previše riskantno da odmah napravimo neke velike promjene u sistemu naše igre, poručio je danas Ivajlo Petev, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine odgovarajući na pitanja uoči početka kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru

Bugarski stručnjak na klupi "zmajeva" juče je objavio popis od 25 igrača na koje računa u utakmici prvog kola kvalifikacija 24. marta u Helsinkiju protiv Finske, odnosno u prijateljskom ogledu sa Kostarikom u Zenici i u drugom kolu 31. marta sa Francuskom na stadionu "Grbavica".

Danas je javnost i navijače upoznao kako bi "zmajevi" mogli izgledati na terenu pod njegovim vodstvom.

"S obzirom na to da imamo vrlo malo vremena za pripreme, teško je u tako kratkom periodu mijenjati sistem igre. Bitno nam je da imamo jedinstvo između igrača, a previše bi bilo riskantno da odmah napravimo neke velike promjene", rekao je Petev.

Objasnio je i zašto na spisku nema iskusnog golmana Asmira Begovića.

"Na širem spisku imamo dosta igrača koji sada nisu pozvani, ali na njih računamo. Smatram da igrači koji su pozvani u ovom trenutku mogu najbolje da odgovore zadatku, a nismo otpisali nikoga i imamo još kandidata za A tim", kazao je Petev.

Selektor je dodao da Toni Šunjić nije mogao dobiti poziv zbog mjera uslijed pandemije virusa korona, koje bi znatno otežale njegov povratak u Kinu, te da nije pozvao neke igrače koji mogu biti od koristi mladoj U21 selekciji dok u A timu ne bi bili starteri.

Obrazložio je i poziv Kenanu Piriću iako nije standardan u svom klubu.

"On je iskoristio minutažu koju je dobio do sada. Mlad je i kvalitetan golman. Branio je dobro protiv Italije. Vjerujem da je on budućnost ove reprezentacije i dobro se uklapa u ovaj tim", smatra Petev.

Na spisku nema igrača iz klubova M:tel Premijer lige BiH.

"Pratio sam dosta utakmica domaćeg takmičenja, a uživo nisam gledao samo Mladost i Široki Brijeg. Do okupljanja će biti odigrana još dva kola, te ako se neko posebno istakne vrata A reprezentacije su mu otvorena", najavio je Petev.

Na pitanje koliko bi ga bodova zadovoljilo na početku kvalifikacija Petev je odgovorio

"Sada sam isključivo skoncentrisan na meč sa Finskom gdje trebamo odigrati pametno. Moramo imati pravi pristup, odigrati što je bolje i ostvariti pozitivan rezultat. Poslije toga ćemo razmišljati o ostalim utakmicama. Ne volim da kalkulišem, želim da odigramo dobro i dođemo do pozitivnog rezultata. Najveća snaga ovog tima treba da bude jedinstvo i na tom ćemo insistirati", zaključio je Petev.