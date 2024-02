Petković: Jarni je klovn

Fudbaler zagrebačkog Dinama Bruno Petković reagovao je na izjavu Roberta Jarnija prišivši mu da je klovn.

Jarni je kazao da će u duelu Betisa i Dinama navijati za španski tim, zbog čega mu je naknadno Fudbalski savez Hrvatske uručio otkaz.

"Pa, nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prelijepe godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam ko bi to mogao da zamjeri. Ja sam uz to i hajdukovac u srcu", rekao je Jarni za “Večernji list”.

Petkoviću nije mnogo trebalo da uzvrati legendi tamošnjeg fudbala.

"Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klovn. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klovnovi. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Evropi, a Hrvat je, to je klovn", rekao je Petković.

Betis i Dinamo se sastaju u četvrtak od 21 čas u okviru plej-ofa Lige konferencija.

