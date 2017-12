Petorka na izlaznim vratima Borca

Boris Raspudić, Bojan Puzigaća, Miloš Đorđević, Ivan Delić i Borislav Erić u nastavku sezone neće nositi dres FK Borac, a što se tiče imenovanja novog trenera Dragan Jović je prvi pik čelnika ekipe sa Gradskog stadiona.

Raspudiću ove zime ističe ugovor i, kako je kazao Igor Janković, vršilac dužnosti trenera, stav kluba je da se ne produži ugovor sa fudbalerom, koji je ostavio dubok trag u crveno-plavom dresu i ljubimac je navijača.

"Preostala četvorka neće biti u kombinaciji za proljeće. Nisu ispunili očekivanja i stav je kluba da se s njima ne produži saradnja. Neki su na zalasku karijere, neki su bili povrijeđeni, a neki jednostavno nisu za premijerligaški Borac. Nije to nikakvo rezanje, već realnost", rekao je Janković.

Janković je treći trener Borca ove sezone, a prije njega su tim vodili Željko Vranješ i Zoran Milinković. Kada je sjeo na klupu bilo je jasno da sigurno neće biti trener na proljeće i da je samo prolazno rješenje. On je ujedno i zadužen za pronalazak novog trenera, pa je istakao da je prvi pik povratak Jovića, pod čijom dirigentskom palicom je Borac, po mnogima, igrao najljepši fudbal.

"S njim je uspostavljen prvi kontakt i u narednim danima znaćemo na čemu smo. Sigurno je da bi Jović bio pravo rješenje jer odlično poznaje situaciju u Borcu, a pogotovo u Premijer ligi, ali prvo on a i ostali kandidati treba da se izjasne o onome šta mogu da obećaju i kakav igrački kadar im je potreban", kazao je Janković, koji je istakao da bi dolazak Jovića sigurno bio i po volji najvatrenijih navijača.

Borac će jesenji dio sezone završiti duelom protiv Širokog Brijega na Gradskom stadionu u nedjelju. Samo pobjedom Banjalučani mogu da ostanu u trci za šesto mjesto koje vodi u Ligu za prvaka. Trenutno su osmi sa tri boda manje od Mladosti iz Doboja kod Kaknja, koja drži pomenuto šesto mjesto.

"Taj meč će odrediti našu sudbinu. Ako pobijedimo ostajemo u igri za plasman u Ligu za prvaka, a u slučaju nekog drugog rezultata šanse smo znatno umanjili", zaključio je Janković.

Najgori teren u karijeri

Ovo je najgori teren na kojem je igrala moja ekipa u trenerskoj karijeri, rekao je Slavko Petrović, trener Slobode, nakon što je njegov tim sa 3:0 savladao Čelik u posljednjem meču 17. kola BHT Premijer ligi BiH.

Tuzlaci su na "Tušnju" pred oko 500 gledalaca zasluženo stigli do četvrte pobjede u prvenstvu. Iako su juče igrali na izrazito lošem terenu, Tuzlaci su lako došli do tri boda. Prvi gol stigao je u četvrtom minutu, i to iz penala preko Sulejmana Krpića. Na 2:0 autogolom je u 45. minutu povisio Aldin Šišić, a konačnih 3:0 djelo je Amera Osmanagića, i to iz penala u 74. minutu.

BHT Premijer liga BiH

1. Željezničar 17 12 2 3 26:10 38

2. Zrinjski 17 12 1 4 30:13 37

3. Široki Brijeg 17 11 2 4 29:11 35

4. Sarajevo 17 10 2 5 38:16 32

5. Krupa 17 8 6 3 23:15 30

6. Mladost 17 6 6 5 23:22 24

7. Radnik 17 7 3 7 15:21 24

8. Borac 17 6 3 8 10:15 21

9. Sloboda 17 4 4 9 15:21 16

10. GOŠK 17 4 2 11 12:24 14

11. Čelik 17 3 1 13 12:42 10

12. Vitez 17 1 4 12 8:31 7

Rezultati: Sloboda - Čelik 3:0 Radnik - Mladost 0:0, Široki Brijeg - Željezničar 1:2, Sarajevo - Borac 3:0, Krupa - GOŠK 1:1, Zrinjski - Vitez 3:0.