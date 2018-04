Petrović: Nadam se dobrom rezultatu i ulasku u finale

Nakon današnjeg treninga na Tušnju, fudbaleri Slobode odmah će krenuti put Sarajeva, gdje sutra protiv Željezničara igraju prvu utakmicu polufinala Kupa BiH.

U osam ovogodišnjih utakmica doživjeli su samo jedan poraz i to upravo od Željezničara na Grbavici (1:0), u susretu u kojem su pružili dobru igru i bili nadomak uspjeha.

Šef stručnog štaba Slobode Slavko Petrović kaže da se u odnosu na tu utakmicu promijenilo vrlo malo stvari.

“Moji momci su radili dobro kao i do sada. I ovu sedmicu smo kvalitetno trenirali. Nedostajaće nam Perica Ivetić, koji nema pravo igranja za Slobodu u kupu, jer je nastupao za Sarajevo. Pokušaćemo ubaciti Aleksandra Lazevskog, koji poslije deset dana saniranja povrede danas počinje trenirati i nadam se da će moći igrati i izdržati sutrašnju utakmicu”, kaže Petrović u razgovoru za Fenu.

Njegova očekivanja su dosta optimistična i nada se da će „crveno-crni“ ostvariti dobar rezultat koji će dati nadu da urade nešto više u revanšu.

“Želimo da u drugoj utakmici napunimo stadion Tušanj i da uđemo u finale”, jasan je trener Slobode.

Na utakmici protiv Širokog sarajevski „plavi“ mučili su se i uzeli su bod zahvaljujući nevjerovatnom pogotku golmana Kjosevskog.

“Takav gol se dogodi jednom u karijeri i zaista ne znam šta je golman Širokog tada razmišljao. Da je krenuo tri koraka naprijed imao bi čistu loptu. To nije bila neka parabola koja je preko njega išla 2-3 metra, što znači da je mogao i da stigne loptu u zraku. I još sve u 92. minuti utakmice. Kjosevski je sigurno dobar golman, ali se nadam da će protiv nas imati više posla”, komentariše Petrović.

Ne slaže se s mišljenjima da je Željezničar pao u formi, nego smatra da mu igra Širokog ne leži.

“Široki je godinama jako nezgodan za Želju. Ispali smo protiv njih iz kupa i prošle godine kada sam ja vodio sarajevsku ekipu. Široki je puno popravio igru, kvalitetan je. U Želji su svjesni šta im znači utakmica s nama. Čeka ih lokalni derbi protiv Sarajeva, kada ne smiju izgubiti, jer bi to bila tragedija u gradu. Nadam se da ćemo imati više volje, želje i snage da do finala dođemo prije njih”, nada se Petrović.

Tuzlaci su ove godine pet puta remizirali. Ako bi se to dogodil i sutra, onda bi to bio najbolji remi do sada, slaže se trener Tuzlaka.

“Gostovanje na Grbavici za svaku ekipu je ‘tvrdo’. Remi bi svakako bio dobar, još kad bi bilo 1:1 ili 2:2, to bi zaista bio rezultat s kojim možeš gajiti nadu za finale. Pokušaćemo sutra zabiti gol, pa ćemo vidjeti da li će oni uspjeći postići gol”, zaključio je Petrović za Fenu.

Utakmica Željezničar - Sloboda igra se sutra od 18 sati.