Petrović u Čelsiju: Najskuplji srpski golman ikada (FOTO)

Srpski golman Đorđe Petrović postaće novi golman prebogatog londonskog Čelsija.

Ovu informacija o kojoj se spekulisalo prethodnih dana sada je i potvrđena je na društvenim mrežama.

Petrović će u srijedu proći neophodne medicinske preglede i potpisati ugovor sa slavnim klubom.

EXCL: Djordje Petrović to Chelsea, here we go! Verbal agreement in place with New England Revolution on €16m deal #CFC Medical tests booked on Wednesday for the Serbian goalkeeper who’s gonna compete with Robert Sanchez. pic.twitter.com/5h6lOyPRP7