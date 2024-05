Petrović uoči Borca: Za mene je ovo utakmica života

Za mene je ovo utakmica života, nešto specijalno, rekao je Željko Petrović trener Zrinjskog uoči prve utakmice finala Kupa BiH protiv Borca.

Prvo poluvrijeme završne bitke za trofej između fudbalera Zrinjskog i Borca biće odigrano sutra sa početkom u 18 časova na stadionu „Pod Bijelim brijegom“ u Mostaru.

„Dvije najbolje ekipe igraju finale. Mislim da je i realno da smo Borac i mi u finalu. Sa dvije utakmice je totalno drugačija situacija nego kada se igrala jedna. Mi prvu igramo kod kuće i moramo da idemo na pobjedu, jer je to naša obaveza pred našom publikom“, kazao je Petrović.

Od dolaska Petrovića na klupu mostarske ekipe, Plemići su protiv banjalučke ekipe odigrali dvije utakmice. Jedna je pripala Borcu, jedna Zrinjskom.

„Za mene je ovo utakmica života, nešto specijalno. Meni je milije bilo da sa nekim manjim klubom uđem u grupnu fazu, nego da sa Mančester Sitijem osvojim, jer je to za njih normalno, a nama ovdje nije. To je za one bogate. Zrinjski je ušao u grupnu fazu i to je nevjerovatan rezultat. Imam dobar osjećaj. Ja bih bio najsretniji čovjek na svijetu kad bih podigao ovaj pehar“, kazao je Petrović.

