Pijani Englez se probudio u četiri ujutru na praznom stadionu (VIDEO)

​Pivo je neizostavni dio kada se igra Evropsko prvenstvo u fudbalu, ali jedan navijač Engleske je očigledno baš pretjerao u njemu. Jer, uspio je da popije toliko da je zaspao i probudio se na potpuno praznom stadionu "Veltins Arena" u četiri sata ujutru poslije meča sa reprezentacijom Srbije!

Naravno, do tada su svi već uveliko bili svojim kućama, ali ostaje pitanje kako su mogli da zaborave ovog "usnulog" Engleza na stadionu.

An England fan was drunk and attended the England vs. Serbia's match yesterday. He fell asleep during the match and woke up at 4 AM to find the entire stadium empty with no other fans around.pic.twitter.com/OBG1dMvNfs