Piksi: Kako, bre, sad da odem?

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je da će sigurno predvoditi ekipu i na Evropskom prvenstvu na koje se plasirao uz dosta muke.

Orlovi su tek u posljednjem kolu kvalifikacija "ovjerili" plasman na EURO, ali nisu oduševili – cilj je ostvaren pobjedama nad Crnom Gorom i Litvanijom

Selektor našeg nacionalnog tima sabrao je utiske u intervjuu za "Mozzartsport".

Utisak o plasmanu na još jedno veliko takmičenje, poslije Mundijala, nije bio najbolji zbog neubjedljive igre sa bugarskom reprezentacijom.

Piksi je svjestan toga.

“Pa, možda je taj utisak na kraju pokvaren malo s ovih 2:2 protiv Bugarske. Da smo dobili Bugare, možda bi to malo drugačije izgledalo. Ali, znate kako, kad krenete neki posao da radite, vi ispred sebe postavite ciljeve. Meni su govorili kada sam došao: "Ne možeš da obećaš i Svetsko i Evropsko prvenstvo, obećaj jedno od ta dva”. Gledam, jeste li vi normalni ljudi? Ako sam se prihvatio ovog posla, onda je to sa ciljem da Srbiju odvedem i na Mundijal i na Evropsko prvenstvo. Zašto se vi bojite toga? Zašto tražite stalno neki alibi? Ja te stvari ne mogu da razumem. Moja misija na mestu selektora je bila upravo ta, ugovor je tako i potpisan, da se zaokruže dva ciklusa - kvalifikacije za Svetsko i za Evropsko prvenstvo. I uspeli smo. Srbija je napravila strahovito veliki uspeh za koji će tek kasnije, možda, da se vidi koliko je važan. Onaj ko to ne želi da prizna, to je njegov problem. To je činjenično stanje koje ne može niko da pobije. Ostaje zapisano. Tako da, s te strane - puna satisfakcija”, priča Stojković za "Mozzartsport".

Gore od onog što je ekipa pružila sa Bugarskom, ne može, jasno je to i Piksiju. Takođe, utisak koji je toliko očigledan - igra Srbije je u stagnaciji od Katara. Čak i nazadujemo.

“Možemo bolje. Mi pravimo poređenje u odnosu na kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Naravno, niti sam slep, niti ću pričati nešto što nije. Kvalifikacije za SP su bile, neću reći perfektne, ali su bile odrađene u visokom stilu. Mi smo kao neko ko je bio u trećem šeširu, završili na prvom mestu ispred Portugalije i direktno obezbedili mesto na Mundijalu. Ove kvalifikacije su bile malo drugačije. Stvorila se slika, da li s pravom ili ne, da je laka grupa. Mislim da lakih grupa nema, da svaki protivnik mora da se poštuje. Jer, ako pomislite da će biti lako, vi ste u velikom problemu. Nivo igre nije bio na nivou, sa tim se slažem. Ima tu individualnih grešaka koje zaista šokantno deluju. Grešaka u smislu da poklonite protivniku gol. Kad sam sa igračima pričao na tu temu, pogotovo sad posle Bugara, oni su isto to rekli: neverovatno je kako sami sebi pucamo u nogu. Mi smo im, praktično, poklonili dva gola, a onda morali da se vadimo i da jurimo rezultat. Ima sada i vremena i prostora da se napreduje u igri, da ona bude ubedljivija".

Posle svega, postavlja se pitanje šta bi bio uspjeh na Evropskom prvenstvu?

“Da se napravi pomak. Treba prvo da vidimo grupe. Sigurno će biti teška, ali s kim god da igraš, očekivanja su da pobediš. Da napraviš iskorak. A, to je, naravno, da odeš u drugi krug. To je prva stepenica. Ali ima vremena o tome. Ne mogu danas da pričam šta će biti za sedam-osam meseci. Videćemo igrače u kakvom su stanju. Da li se pojavio neko na koga moramo da obratimo pažnju. Samo ne želim da se ponovi Katar, da idem sa rekonvalescentima na EP. Želim samo da mi igrači budu zdravi".

Uprkos spekulacijama u vezi sa statusom Stojkovića na klupi reprezentacije, selektor je jasan oko toga - nema dilemu.

“Moram da budem jako oprezan po pitanju izjava oko toga da li ostajem, da li idem, da li ću biti, da li neću biti. Pošto opet neki ljudi sebi daju za pravo, oni bolje znaju od mene. Ali u svakom slučaju, sad sam tu i ostajem tu. Hajde da ponovim, na pitanje da li sad idem ili ostajem: Kako, bre, sad da idem, kada sam odveo reprezentaciju na EP? Sad da odem, to bi bilo jako nefer. Neprofesionalno. Treba da poštujem te papire što sam potpisao. Da, 31. decembra, tehnički gledano, ističe ugovor. A, automatski se produžava onog momenta kada se kvalifikujete za EP".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.