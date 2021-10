Piksi: Ko pomisli da je lako - imaće problem

Naš cilj je da pobedimo sve tri utakmice do kraja kvalifikacija. Idemo korak po korak i sada je fokus na Luksemburgu, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković uoči sutrašnje utakmice protiv Luksemburga u kvalifikacijama za Mundijal u Kataru.

"Svaki meč je različit od prethodnog, nikada ne možete da odigrate dve iste utakmice. Pretpostavljam da će biti i drugačiji timovi, ali važno je da mi imamo svoj cilj. Prvo Luksemburg, pa Azerbejdžan i tako dalje", izjavio je Stojković na konferenciji za medije.

Stojković je naglasio da će Srbija nastaviti da igra napadački fudbal.

"Smatram da je to fudbal koji ljudi vole da vide, ali i ja kao trener želim to da gledam kada sam na klupi. Važno je da su igrači to prihvatili, vidim da uživaju u fudbalu, to mi je najvažnije. Tako ćemo i nastaviti", kazao je on.

Selektor je istakao i da je potpuno fokusiran na svoj tim, ali da svakako ima osnovne informacije o protivniku.

"To više nije isti tim kao pre 15-20 godina. Onaj ko misli da će to biti lagana utakmica, imaće problema. Mi ovu utakmicu shvatamo najozbiljnije moguće, respektujemo Luksemburg, ali verujemo u sebe. Imaju nekoliko odličnih igrača, Sebastijan Til je jedan od njih, ali ćemo se potruditi da mu ne damo šansu da postigne pogodak kao Real Madridu", zaključio je Stojković.

Utakmica između Luksemburga i Srbije igra se sutra uveče od 20.45 sati.

