Piksi: Nemojte da sumnjate, dao sam reč

Zvanično još nisam selektor, ali ću biti za koji dan, nemojte da sumnjate, ja sam dao reč, izjavio je danas Dragan Stojković Piksi.

Zamjenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Marko Pantelić juče je potvrdio da će novi selektor biti Stojković.

"Pre svega da pojasnim. Ja zvanično još nisam selektor, ali ću biti za koji dan. Sledeće nedelje će se ozvaničiti. Nemojte da sumnjate, ja sam dao reč. Osećam se lepo, osećam veliku odgovornost. To nije za mene neki problem. Sve što sam radio, radio sam odgovorno. Vođenje reprezenteacije je veliki izazov. Ovo je čast i privilegija, da možete da branite grb svoje zemlje, zastavu, himnu. To je taj patriotski duh koji imate i koji se ponovo rađa. To su neke stvari koje su uticale da prihvatim ovaj posao. Želim da sa našom ekipom napravim nešto što će Srbiju učiniti ponosnom", rekao je Stojković gostujući u Jutarnjem programu TV Prva, prenosi B92.

On je istakao da "nikada nije niti će dovesti FSS u takvu poziciju da razmišlja o novcu.

"Novac nije motiv. Raditi za svoju zemlju je ponos. Ovo je najlepša stvar", rekao je Piksi, koji je upitan i zašto se dugo čekala njegova odluka.

"Moramo da naučimo da budemo strpljivi. Ja sam jako strpljiv, znao sam da će doći do ovakvog epiloga. Naravno da je moj ugovor sa bivšim klubom bio jedna od stvari o kojima je moralo da se razmišlja. Od prvog dana sam bio iskren, rekao sam da je ovo nemoguća misija. To ne znači da nije moglo da se završi ovako. Taj finansijski ugovor koji imam sa njima je morao da se pažljivo razmotri. Sve će na kraju ispasti dobro", rekao je Stojković.