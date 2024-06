Piksi: Neverovatno, ali istinito

Selekcija Srbije eliminisana je sa Evropskog prvenstva poslije remija sa "vikinzima " (0:0).

Selektor srpske reprezentacije pohvalio je svoje momke poslije eliminacije sa šampionata Evrope.

"Mogu da kažem da sam ponosan na momke, borili su se, dali sve od sebe, puno pretrčanih kilometara. Ako uđemo u dublju analizu, poraz protiv Engleza i izgubljeni bod nas je doveo u ovu situaciju. Mislim da smo ostavili dobar utisak, igrači zaslužuju sve čestitke za borbenost. Predstavili su Srbiju na najbolji način", rekao je Stojković za TV "Arenasport", prenosi b92.

Pa je potom dodao.

"Bila je tvrda utakmica, na taktičkom planu identična utakmica sa obe strane. Bilo je ogledalo u taktičkom smislu. Govori broj šansi... Znali smo da će tako biti. Znali smo da moramo da postignemo gol iz neke prilike. Bili su u boljoj poziciji jer im je bod odgovarao. Slovenija i Danska nisu pobedili nikog, sa nerešenim idu dalje. Neverovatno, ali istinito".

Slijedi Liga nacija u septembru.

"Liga nacija, moramo da analiziramo šta smo radili, kako smo radili, da li je moglo bolje, da li nije. U jednom segmentu smo napravili pomak, a to je defanziva".

Srbiji napad nije funkcionisao, za razliku od Mundijala.

"To je to, falio nam je gol, pobeda. Možda i one šanse protiv Slovenije. Sve to je doprinelo ovome. Idemo uzdignuta čela, nismo obrukali Srbiju", zaključio je Piksi.

