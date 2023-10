Piksi: Nije nešto normalno sa Vlahovićevim povredama

Moglo je to da se nagovesti još pre sedam dana kada je Dušan Vlahović propustio gostovanje Juventusa u Bergamu, a bilo je očigledno kada ga nije bilo u protokolu minule subote za gradski derbi sa Torinom.

Danas je potvrdio i selektor Dragan Stojković Piksi da Srbija neće moći da računa na Vlahovića u kvalifikacionim duelima protiv Mađarske i Crne Gore.

Juventusov napadač se muči da povredom u donjem dijelu leđa:

''Vlahović je otpao sa liste, neće biti u konkurenciji jer ima bolove u donjem delu leđa. Imali smo tu informaciju još prošle nedelje, bili smo u kontaktu i naš doktor je komunicirao sa Juventusovim. Naravno da nam je žao što nije sa nama, vrhunski je napadač, ali te neke povrede te brinu jer je mlad igrač, a problemi sa leđima, preponama... Čime već. Nije baš normalno, ali moramo da prihvatimo da je to tako'', rekao je Stojković na konferenciji za medije.

S obzirom da se na spisku nije našlo ni ime Luke Jovića, Srbija odlučujuće mečeve u kvalifikacijama za EP dočekuje sa samo dvojicom napadača: Aleksandrom Mitrovićem i mladim Petrom Ratkovim iz Salcburga koji je debitant.

"Ja o ovom meču razmišljam već mesec dana. Pažnja mi je usmerena ka tome. Nijedan trener ne voli kada su mu igrači povređeni. Osetili smo to u Bugarskoj kada su nam falila trojica napadača. Tu činjenicu morate da prihvatite. Naravno da sam zabrinut kao trener kada nije bilo Vlahovića u timu Juventusa. Prođe jedna, druga nedelja i shvatiš da ne možeš da računaš na njega. Neće biti poziva drugim igračima. Raduje me da ćemo imati malo više vremena da radimo na nekim taktičkim stvarima. Kako treba da izgledamo, kako da se ponašamo. Iskoristićemo to vreme da se ekipa uigra".

