Piksi ipak zove Svilara na EP?

Fudbalski savez Srbije poslao je na adresu UEFA širi spisak igrača na koje računa za Evropsko prvenstva i na njemu je ime Mileta Svilara.

Prema navodima Mozzartsporta, selektor Srbije Dragan Stojković i dalje vidi golmana Rome kao aduta za borbe koje slijede.

Podsjetimo, FSS je ranije obavješten da Svilar ne želi da brani za Srbiju, ta informacija stigla je preko direktora rimskog kluba s obzirom na to da je momak rođen u Antverpenu imao druge ideje, prenosi b92.

Svilar je, kao što je poznato, želio Belgiju međutim zbog činjenice da je već odigrao jedan zvaničan meč za Srbiju (protiv Katara prijateljsku) kada je već zagazio u seniorske vode, promjena reprezentativnog državljanstva nije bila moguća.

Ostala mu je, dakle, samo Srbija kao reprezentacija čije boje može da brani.

Na kraju će je možda i braniti, sudeći prema posljednjem razvoju situacije.

“Bili smo obavešteni od direktora Rome da Svilar ne želi da brani za Srbiju, mada ne znam ni kada je to branio... To je njegova odluka, tu nismo ništa izgubili. Nema tu neke velike priče, neće biti pozivan. Koji su njegovi razlozi, u to ne ulazim, pustimo momka da ima svoju karijeru“, rekao je pomalo i ljutito Stojković pred prethodno okupljanje igrača za mečeve sa Kiprom i Rusijom.

U međuvremenu, Svilaru se nije ostvarila želja da igra za Belgiju, u Romi je nastavio da briljira, a Piksi očito ne želi da tvrdoglavi i okreće leđa momku kojem se divi Evropa.

Piksi, ipak, prednost daje Milinkoviću-Saviću iz Torina, Petroviću iz Čelsija i Rajkoviću iz Majorke, pa će Svilar, ako uopšte prihvati poziv, biti na velikom testu ne bi li zaradio povjerenje stručnog štaba.

