Piksi nakon Slovenije: Srbi ne umiru tako lako, ne predajemo se, niti ćemo

MINHEN - Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je pres konferenciju nakon završetka meča u kojem je Srbija igrala protiv Slovenije, a koji je završen 1:1.

On je prije svega pohvalio svoje igrače na dobro odigranom meču, te istakao da su oni imali imali ideju, da su željeli pobjedu, ali da je i ovaj rezultat izuzetan.

"Imao sam ideju danas, jer smo želeli pobedu, da dominiramo što se tiče tehničkih kvaliteta u odnosu na Sloveniju, jer su i Ilić i Lukić odlični tehničari i imaju odličnu viziju igre. Mislim da su dobro odigrali meč, mnogo su istrčali protiv Slovenije koja je sjajna ekipa. Cenim tehničke kvalitete kod igrača i te kako, Ilić ima dobru viziju igre i prekide, morao bi češče da koristi te slobodne udarce sa desne strane. Jedna teška utakmica, ali Srbi ne umiru tako lako. Ne predajemo se", rekao je Piksi.

On se osvrnuo i na sam gol ko je postigao Luka Jović.

2Volim Luku Jovića mnogo. Postigao je gol. Zato je ušao u igru. Uvek sam verovao u njega. Znam da mu uvek treba malo prostora. Ako se sećate jedan loš prijem protiv Engleske, to je za njega gol. Ovo je dobro za njegovo samopouzdanje. Svakom igraču je bitno da daju gol. Ovaj gol nam daje nadu da verujemo u naš san da prođemo dalje", naveo je selektor Srbije.

Na pitanje šta je to što treba popraviti u igri, te kako mogu da se poboljšaju igrači, Piksi je kazao da stalno rade, treniraju i bore se, te da ih u narednom meču čeka lavovski posao. "Stalno radimo na tom jednom segmentu, tako i treniramo, govorimo da je početak meča važan, ali je važno i poluvreme, završnica. Naravno da moramo da budemo aktivniji, da koristimo prostor i da se ne greši u lakim pasovima. Odbrana je danas odradila vrhunski posao, nije lako igrati sa špicevima Slovenije, odradili su lavovski posao i svaka im čast na tome. Ali radimo na tome da budemo konstantni 90 minuta, ali nije lako, imate i protivnika", tvrdi Dragan Stojković Piksi. Tokom konferencije, pitanje je postavio i engleski novinar koji je pokušao da isprovocira srpskog selektora, postavljajući mu pitanje o stavu Srbije da napusti Euro.

"Hvala za pitanje, ali pitajte me nešto o utakmici. Za mene to nije bitno", rekao je Piksi, pa dodao: "Nisam ništa pročitao zaista, ne znam tačno šta je rečeno". Dodao je da Srbi ne umiru tako lako, te da se nikad neće predati. "Kao prvo, Srbi ne umiru tako lako. Ne predajemo se niti ćemo se predavati, verujemo do kraja i rezultat je došao kao nagrada za verovanje. Za mnoge je utakmica bila završena, za nas nije, ali teška utakmica, to smo znali, ovo je EURO, nije prijateljska utakmica, svaki gol je važan. Ono što je važno za mene, jeste da smo kreirali mnogo šansi, ali nijedna lopta nije ušla u mrežu. Jednostavno danas nismo hteli da prihvatimo da izgubimo od Slovenije", kategoričan je Piksi, prenosi Telegraf.

