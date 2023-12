Piksi o Vidićevim izjavama: Neistina i prostakluk

​Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, je u intervjuu za "B92" govorio i o podacima koje je iznio srpski proslavljeni igrač Nemanja Vidić da je stručni štab "Orlova" primio 16 miliona evra za dvije godine.

"Što se tiče Nemanje Vidića, uz svo moje poštovanje prema njegovoj igračkoj karijeri... On ima svoje ambicije o ideji da postane prvi čovek fudbala, izabrao je svoj put, kako i zašto, to je njegova stvar i ne mešam se. Niti pomažem, niti odmažem. To su stvari koje mene apsolutno ne dotiču. U tom intervjuu koji je dao, ja nisam bio tema, jer nema razloga da budem. Ali, pominjanje tih finansijskih stvari totalno je deplasirano i vrlo pokazivanje nepoštovanja. I morao sam da odgovorim. Nisam hteo da ga napadam, već da kažem javnosti da to što je izjavio – nije istina. Ja znam šta je istina. A iznošenje takvih stvari i, uopšte, govoriti o finansijama je neprimereno. Nije lepo... To je prostakluk. To su stvari o kojima se ne govori", rekao je Piksi, koji se takođe dotakao i toga koliko su izbori u FSS uticali na njega u Kataru.

Stojković je spomenuo i istek ugovora.

"Tehnički, da, meni 31. decembra ističe ugovor, takav je i dogovor bio, da vežem ova dva ciklusa, Svetsko i Evropsko prvenstvo. Vrlo sam ponosan na rezultate u ove dve i po godine. Još ako dodamo tu i Ligu nacija, gde smo bili prvi u grupi i to nam je donelo da budemo među 16 najboljih ekipa u Evropi, u elitnoj diviziji. To su neke stvari koje moraju da se poštuju. Moraju da se respektuju. To ne sme niko da potcenjuje, to ne sme niko da potcenjuje. Maksimalan rezultat je napravljen. To su bila tri takmičenja u kojima smo bili na vrhuncu. Tražili ste, očekivali ste. Iako mnogi nisu očekivali da ćemo se kvalifikovati na SP, ja sam bio taj koji vas je sve ubeđivao. Onda Liga nacija, za koju sam rekao da će se podvući crta posle nje. I podvukli smo je, a onda smo najavili da možemo, hoćemo i da ćemo otići na EP. I otišli smo", kaže Piksi

Selektor "Orlova" je još dodao:

"Uradili smo maksimum, jer nije bilo ništa pored toga što je trebalo da uradimo. Bile su te tri stvari i mi smo ih odradili kako treba. Sa te strane, puna je satisfakcija. Generalno je to dobro za naš fudbal. Niti ja to prisvajam za sebe, niti će 'A' reprezentacija da se hvali time. To je zadatak koji smo zajednički uradili i taj uspeh treba svi da delimo. Nisam neko ko prisvaja samo za sebe i nikada nisam govorio o sebi, već sam puštao druge da to rade. Činjenica je da je ovo veliki uspeh za srpski fudbal – jedna mala fudbalska Srbija je otišla na EP posle 24 godine. Neću dozvoliti nikome da nipodaštava rezultate, niti da nas vređa ili koristi neke reči koje nisu primerene", zaključio je Stojković.

