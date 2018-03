Piksi osmi najplaćeniji trener na svijetu

Dragan Stojković Piksi, jedan od najboljih igrača u istoriji Srbije, osmi je najplaćeniji trener na svijetu.

Legenda Crvene zvezde posljednjih nekoliko godina radi u Kini, gdje trenutno na klupi ekipe Gvangžu R&F godišnje inkasira osam miliona evra.

Plaćeni od njega u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta jesu Fabio Kanavaro (Gvangžu Evergrande – 12.000.000), odnosno Manuel Pelegrini (Hebei – 10.000.000) i Fabio Kapelo (Đangsu – 10.000.000).

Gledajući kompletnu fudbalsku scenu, više novca za godinu dana rada dobijaju samo selektor Kine Marčelo Lipi sa primanjima od 20.000.000 evra, menadžer Mančester Stijia Đozep Gvardiola sa 17.300.000, šef struke Mančester Junajteda Žoze Murinjo sa 16.900.000 i Arsen Venger, menadžer Arsenala, sa 10.000.000.

S druge strane, iza njega na listi nalaze se imena poput Jirgena Klopa (7.900.000 – Liverpul), Antonija Kontea (7.300.000 – Čelsi), Zinedina Zidana (4.850.000 – Real Madrid).

Fabio Cannavaro one of the highest paid managers in the World this season.



Achievements to date:



1. Won the Chinese 2nd division with Tianjin Quanjian

2. Won Coach of the year last year



Managers earning less: Wenger, Zidane, Klopp, Conte, Poch, Emery, Simeone, Allegri..... pic.twitter.com/6aiHRRaKWh