Piksi pred Bugarsku: Krstajić i ja smo sutra sportski neprijatelji

​Fudbalska reprezentacija Srbije u utorak od 20.45 časova nastupa protiv selekcije Bugarske u okviru trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo koje se naredne godine održava u Njemačkoj. Meč će biti odigran na "Ludogorec Areni" u Razgradu.

Srbija je u prva dva meča upisala isto toliko pobjeda protiv selekcija Litvanije i Crne Gore. Na oba meča rezultat je bio identičan - 2:0.

"Orlovi" se nadaju nastavku dobre serije rezultata, a pošto su prije tri dana savladali i Jordan u prijateljskoj utakmici rezultatom 3:2. Selektor Dragan Stojković Piksi iznio je svoja očekivanja pred ove duele.

"U dobrom smo raspoloženju došli u Razgrad, drago mi je što smo ovde, na novom lepom stadionu, lepom gradu. Kadrovske probleme nemamo, svi igrači su na dispoziciji."

Ko će nastupiti u prvom timu sutra?

"Igraće ti za koje smatram da mogu da igraju."

Potom je meč komentarisao i Dušan Tadić, kapiten Srbije.

"Jeste, ali teren je specifičan. Videćemo, sam kraj je sezone, igramo fudbal iz ljubavi i zadovoljstva, svesni smo značaja za našu zemlju, imamo maksimalan fokus, dobro smo radili, pripremali se fizički i psihički, svi su obazrivi. Želimo da priredimo dobru utakmicu i da naravno pobedimo" rekao je Dušan Tadić.

Selektor "Orlova" kaže da neće i ne smije da bude potcjenjivanja.

"Nema potcenjivanja što se tiče bugarske reprezentacije, ja imam veliki respekt prema njima, vrlo su mladi i željni da se dokazuju. Moramo da budemo vrlo obazrivi, sa punim respektom. Tako ćemo se ponašati" rekao je selektor.

Nastavio je:

"Bugarski tim ima nekoliko odličnih igrača, prvo mislim na Despodova, Ilijeva, to su sve odlični igrači. Onaj ko ih potceni, imaće problem."

Vremenska zona nije problem.

"Mislim da je 21. Nije to problem, jedan sat gore-dole, to je sve normalno."

Komentarisao je i Mladena Krstajića, koji sjedi na klupi Bugarske.

"Pa prvi put se dešava u karijeri. Mladen Krstajić je moj veliki prijatelj, pravi trener, naravno da i bugarski tim i on imaju problema, nisu dobro startovali, učiniće sve da dođu do rezultata. Bićemo vrlo oprezni. Sutra ćemo biti sportski neprijatelji, a posle utakmice ćemo i dalje ostati veliki prijatelji."

Svaka utakmica je jako važna, ovo je tako treće finale prema riječima selektora Piksija.

"Pre nego što smo krenuli u kvalifikacije, svaka utakmica za nas će biti finale. Sutrašnja utakmica protiv Bugarske je finale broj tri. Prva dva finala smo rešili u svoj korist, želimo da nastavimo u tom ritmu. Na terenu će se videti šta su prednosti, a šta mane. Mi ćemo se truditi da pokušamo da naš stil igre bude taj koji je dominantan i koji će nam doneti prednost. Na kraju krajeva, želeći da nastavimo sa dobrim rezultatima, jer smo u Razgrad došli da pobedimo, ali neće biti lako u svakom slučaju."

On kaže da ne obraća puno pažnje na to šta radi protivnički selektor, već da je obratio pažnju na svoj dio posla.

"Moj prvi zadatak je da reprezentaciju Srbije spremim najbolje što mogu. I to je moj prioritet. Kao neko ko brine o igri i o rezultatu. Koncentrisan sam na moj deo posla. To šta drugi trener radi, to je čisto informacija i analiza, ali ne ulazim mnogo u to. Naravno da znam kako protivnik i sa čime raspolaže, sa čime trenira. Moram da upoznam igrače sa tim. Bitno je da imaju tačne informacije, da li će biti rotacije ili ne", prenosi "Telegraf".

Nije potrebna dodatna motivacija za Dušana Tadića, koji kaže da je najvažnije kada se obuče dres Srbije.

"Jeste, svaki susret sa komšijama je neka vrsta derbija, dodatni stimulans. Ali najveći je nositi ovaj sveti dres Srbije i nastupati za našu zemlju. Nebitno ko je na drugoj strani. Kada obučeš dres, čuješ himnu, to je najveći stimulans, ko god da je protivnik."

Otkrio je Piksi i šta nas čeka u napadu Srbije.

"Da, u odsustvu naših najboljih napadača, mi moramo da pronađemo rešenje u napadu i pronaći ćemo ga. Jedan od njih dvojice će početi, Jovanović ili Joveljić. Ja sam siguran da će jedan od njih početi" odgovorio je Piksi.

Pa je dodao:

"A možda će i obojica početi."