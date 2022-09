Pilot aviona u kom je poginuo Sala znao za kvar, objavljeni snimci razgovora

Pilot aviona Pajper Malibu u kom je 21. januara 2019. poginuo fudbaler Emilijano Sala, Dejvid Ibotson, znao je da je letjelica pokvarena, potvrdili su snimci telefonskih razgovora do kojih je došao BBC.

Argentinac je dogovorio transfer iz Nanta u Kardif vrijedan 16 miliona evra, a odbio je ponudu velškog kluba da putuje komercijalnim letom iz Francuske preko Pariza, kako bi imao više vremena da se oprosti od saigrača iz Nanta i da pokupi lične stvari iz Francuske.

Menadžer Vili Mekej, koji je realizovao Salin transfer, ugovorio je čarter-let preko pilota Dejvida Hendersona, objavio je Tanjug.

Međutim, Henderson nije mogao da odradi let, pa je kontaktirao Dejvida Ibotsona, pilota koji je znao da sa avionom nešto nije u redu.

"Poslali su me po nekog fudbalera od dvadesetak miliona funti u ovom sumnjivom avionu. Na pola kanala prema Francuskoj sam čuo neki 'bum'. Provjerio sam sve instrumente, avion je i dalje normalno letio, ali sam bio zabrinut. Kad sam sletio, shvatio sam da lijeva pedala uopšte ne radi. Mislim da ovaj avion mora pod hitno da se vrati u hangar. Inače ne nosim prsluk za spasavanje, ali ću ga nositi uoči sljedećeg leta. Možda je ovo poslednji put da pričaš sa mnom, ha ha", rekao je Ibotson sagovorniku.

Da je avion u kvaru bio je svjestan i Emilijano Sala, ali je bio znatno više uznemiren od Ibotsona.

"Druže, strah me je. Avion izgleda kao da će da se raspadne svakog trenutka. Ne znam da li će me iko tražiti ako se srušimo jer čisto sumnjam da će me naći", rekao je Sala prijatelju prije ulaska u avion koji se srušio.

Naknadno je istragom utvrđeno da Ibotson nije imao dozvolu za upravljanje letjelicom po mraku, a jedina osoba osuđena u čitavom slučaju bio je Dejvid Henderson, koji je dobio 18 mjeseci zatvora zbog ugrožavanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja i dogovaranja leta bez potrebnih dozvola.