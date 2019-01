Pipu odzvonilo, Miha se vraća u Bolonju

Legendarni Italijan Filipo Pipo Inzagi uskoro bi trebalo da dobije otkaz na mjesto trenera Bolonje, a kao najveći kandidat za njegovog nasljednika slovi Siniša Mihajlović.

Svi relevantni italijanski mediji otkrivaju da je ubjedljiv poraz Bolonje od Frozinonea u nedjelju bila kap koja je prelila čašu, te da je samo pitanje časa kad će Inzagi biti otpušten.

Navodno, zamjena u vidu Mihajlovića je već spremna. Srbin je dogovorio lične uslove sa čelnicima kluba, čeka ga ugovor do kraja sezone plus dodatne dvije godine u slučaju da uspije da izbori opstanak.

Za Mihu će to značiti i povratak u Bolonju, koju je vodio od novembra 2008. do aprila 2009. godine. Bio je to prvi samostalni trenerski posao za njega. Tad je dobio otkaz zbog loših rezultata i pada tima u zonu ispadanja, a sad će imati zadatak da crveno-plave podigne sa 18. pozicije i sačuva u eliti.

U međuvremenu, bivši selektor Srbije vodio je Katanju, Fiorentinu, Sampdoriju, Milan (gdje je, takođe, naslijedio Inzagija) i Torino. Prošlog ljeta je potpisao ugovor sa lisabonskim Sportingom, ali je on raskinut posleij samo devet dana zbog dolaska nove uprave.

Prvi meč na klupi Bolonje 49-godišnji strateg mogao bi da ima sljedećeg vikenda protiv Intera, kluba u kojem je završio igračku i započeo trenersku karijeru, kao asistent Robertu Mančiniju.

(sportklub)