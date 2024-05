Piše li Borac danas novu istoriju

Fudbaleri Borca i Zrinjskog danas u Banjaluci igraju revanš susret finala Kupa BiH.

Mostarci u grad na Vrbasu dolaze sa golom prednošću (1:0) i sa nadom da će odbraniti trofej.

S druge strane, Banjalučani nakon osvajanja šampionske titule sezonu žele zaključiti još jednim trofejom, te time ispisati novu istoriju. Naime, crveno-plavi imaju priliku da po prvi put u istoriji osvoje duplu krunu. Borac u svom vlasništvu ima jedan osvojen Kup BiH i to 2010. godine.

Zrinjski će pokušat doći ukupno do trećeg trofeja u Kupu, a ukoliko se to desi biće to prvi put nakon sezone 2011/2012. da jedna ekipa odbrani trofej u najmasovnijem takmičenju.

Utakmica između Borca i Zrinjskog igra se danas sa početkom u 18 sati. Glavni sudija je Irfan Peljto.

