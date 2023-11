Pjaca: Dokazao sam da opet mogu biti kao prije

Marko Pjaca vratio se u reprezentaciju Hrvatske poslije dugog izbivanja zahvaljujući zapaženim igrama u dresu Rijeke.

Iza Pjace je teško razdoblje iz redova „vatrenih“, ali vratio se u staro društvo s osmijehom na licu.

“Osjećaj je prekrasan, nadam se da ću pomoći reprezentaciji. Dosta je tu novih lica, ali navike su iste. Bilo je teških trenutaka u karijeri, ali to je sad iza mene, dogodilo se to što se moralo dogoditi. Shvatio sam to kao lekciju, pokušao sam se vratiti jači. Hvala Bogu vratio sam se, pokazao sebi i drugima da mogu opet biti na razini na kojoj sam bio prije ozljeda”, istaknuo je Pjaca.

Ističe da se nije nadao da će povratak među „vatrene“ uslijediti tako brzo nakon što je zaigrao u SuperSport HNL-u.

“Nisam to očekivao tako brzo, nadao sam se i radio sam za to, ali evo, dogodilo se već sad. To jutro kad sam dobio poziv jako sam se iznenadio, bio sam, naravno, presretan. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran što mi čestitaju”, kazao je Pjaca.

Dodaje da je spreman pomoći ekipi koja se priprema za važne mečeve završnice kvalifikacija sa Latvijom i Jermenijom.

„Dosta sam se dignuo u formi, fizički sam stvarno dobro, definitivno sam spreman. Što izbornik traži od mene? Nema tu neke filozofije, moramo pobijediti u ove dvije utakmice. Idemo samouvjereno, dobro smo se spremili, nema kalkulacija, idemo po pobjede. Igramo u gostima, nema opuštanja ni nonšalancije, gard i samopouzdanje da, ali ne podcjenjivački”, kaže Pjaca.

Najprije slijedi gostovanje u Rigi protiv Latvije, a onda u Maksimir stiže Jermenija.

“Moramo biti maksimalni tko god da je protivnik. Protiv Armenije igramo pred našom publikom i nadamo se dobrom rezultatu”, zaključio je Pjaca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.