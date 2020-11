Pjanić: Imao sam mogućnost da odem u Bajern ili Inter

Bh. fudbaler Miralem Pjanić, bivši veznjak Rome i Juventusa otkrio je da je u prošlosti imao mogućnost da pređe u Bajern ili Inter te da je ovog ljeta otišao u Barselonu kako bi osvojio velike trofeje.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine ljetos je iz "stare dame" prešao u Barsu istakao je da sada ima priliku igrat za "najbolji klub na svijetu".

"Sada igram za Barselonu, najbolji klub na svijetu i to sa stilom igre koji sam oduvijek želio igrati. Ali, još uvijek nisam zadovoljan. Želim imati priliku osvojiti velike naslove. To je moj cilj. Biti najbolji i osvojiti velike naslove. To je ono što želim", rekao je Pjanić za "Canal Plus".

Pjanić je otkrio da je u Juventus mogao doći dvije godine prije stvarnog prelaska iz Rome u julu 2016. godine, nakon što je pet sezona proveo na Olimpiku.

"Imao sam priliku ići u klubove poput Bajerna iz Minhena i Intera u prošlosti, ali nisam mislio da je to pravi trenutak. Takođe, mogao sam doći Juventus dvije godine prije nego što sam to učinio, ali i tada sam osjećao da nije pravi trenutak. Rizikovao sam da izgubim dvije godine u klubu u kojem su tada igrali Pol Pogba, Andrea Pirlo i Arturo Vidal", zaključio je Pjanić.

Sjajni 30-godišnji bh. veznjak u Seriji A je odigrao 281 utakmicu uz 42 gola i 73 asistencije. Tokom karijere, osim za italijanske klubove, igrao je još za Mec i Olimpik Lion. U dresu reprezentacije BiH nastupio je 95 puta i postigao 15 pogodaka.