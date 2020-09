Pjanić predstavljen u Barseloni: Stigao sam u najveći klub na svijetu

Kultni "Kamp Nou" zvanično je nova adresa fudbalskog reprezentativca BiH Miralema Pjanića, koji je danas zvanično predstavljen kao novi igrač FK Barselona. Nekadašnji fudbaler Meca, Liona, Rome i Juventusa u društvu predsjednika katalonskog velikana Jozefa Bartomeua potpisao je četvorogodišnji ugovor (godišnja plata će biti osam miliona evra), a odštetna klauzula iznosi čak 400 miliona evra.

Nakon potpisa ugovora prvi put je zakoračio na kultni stadion, gdje je u prisustvu malog broja fotoreporetra i bez navijača zbog virusa korona u novoj opremi demonstrirao vještine s loptom i može se reći da je položio ispit, s obzirom na to da se neka ranija pojačanja nisu proslavila prvim dodirom s loptom.

Uslijedilo je fotografisanje s dresom, a na leđima će nositi broj 8, kojeg je ne tako davno nosio legendarni Andres Inijesta. Pjanić je stigao iz Juventusa, gdje je igrao s Kristijanom Ronaldom, a sada će biti jedan od rijetkih koji će igrati i s Lionelom Mesijem. "Stara dama" će od Katalonaca inkasirati 65 miliona evra, tačnije dobiće 60 miliona i još dodatnih pet kroz bonuse.

"Kao dijete sam sanjao da ću jednog dana ući na ovaj stadion. Biti dio ovog kluba je izvanredno. Kao dijete sam to već sanjao. U najvećem sam klubu na svijetu i za mene je to ponos. To je korak naprijed u mojoj karijeri. Izazov je biti u ovoj svlačionici sa svim velikim šampionima. Gledati Barselonu kako igra posljednjih godina bilo je nevjerovatno", kazao je Pjanić u svom prvom obraćanju i dodao:

"Mesija sam upoznao prije dva ili tri dana i još nisam uspio trenirati ni igrati s njim. Njegova istorija s klubom je nevjerovatna. Veliki je prvak. Mislim da je ovo njegova kuća i da bi ga bilo čudno vidjeti u drugom dresu. On je najveći igrač svih vremena i mi ćemo pokušati s njim osvajati trofeje."

Najveće uspjehe 30-godišnji Pjanić je ostvario s Juventusom, s kojim je od 2016. godine, kada je prešao iz Rome, osvojio četiri titule prvaka Italije, dva Kupa te zemlje i Superkup Italije.

Za reprezentaciju BiH nastupio je 92 puta postigavši 14 golova. Bio je član nacionalnog tima BiH koji je nastupio na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu, jedinom velikom takmičenju na kojem su popularni "zmajevi" dosad učestvovali. Debi u novom klubu najvjerovatnije će imati već sutra u prijateljskom susretu protiv Đirone.