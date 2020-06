Bh. reprezentativac Miralem Pjanić novi je fudbaler Barselone, potvrdio je španski klub na svojoj zvaničnoj stranici.

Pjanić je potpisao ugovor na četiri godine, a nosiće dres sa brojem 8.

Barselona je i na svom zvaničnom sajtu opisala Pjanićevu biografiju.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic Welcome! #PjanicCuler