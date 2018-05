"Plemići" ispisali fudbalsku istoriju

Zrinjski je po treći put zaredom i šesti put u istoriji osvojio titulu šampiona BH telekom Premijer lige BiH, nakon što je u subotu u 8. kolu Lige za prvaka na domaćem terenu u hercegovačkom derbiju savladao Široki Brijeg.

Mostarcima je na ruku išao i kiks jedinog ozbiljnog konkurenta Željezničara, koji slično kao i prošle sezone nije uspio sačuvati liderstvo i bodovnu prednost koju je donedavno imao. "Plemići" su prvi klub ikad kojem je pošlo za rukom da tri sezone uzastopno u svojim vitrinama zadrži pehar, a trener Blaž Slišković, kojem je ovo drugi vezani trofej sa Mostarcima, imao je poruku za sve one koji putem društvenih mreža ili javno osporavaju njihov uspjeh.

"Zasluženo smo osvojili titulu bez obzira što smo imali dosta uspona i padova. Kada se sagleda kompletno prvenstvo, najviše smo pokazali od svih konkurenata. Mislim da nema nikakve primjedbe za našu titulu", poručio je Slišković i dodao:

"Dobro smo radili u prelaznim rokovima. Doveli smo kvalitetna pojačanja, a najveći posao napravili smo stvaranjem pozitivne atmosfere u svlačionici. Nije bilo nesuglasica".

Smatra da je prekretnica na putu do trona bio remi sa Željezničarom, kada su u finišu u samo nekoliko minuta stigli čak tri gola zaostatka i završili 3:3.

"Ta utakmica kada smo stigli 3:3 je bila ključna. Da su nas dobili, otišli bi ispred nas na pet bodova i to bi bilo to. To je bila prekretnica kod čitave ekipe. Vratilo nam se samopouzdanje, čekala su nas teška gostovanja, ali smo osvojili sedam bodova. Iskoristili smo psihički pad 'Želje'", smatra Slišković.

Osim pitanja novog starog šampiona i bh. učesnika u pretkolu UEFA Lige prvaka, dva kola prije kraja još jedne zanimljive sezone u bh. eliti riješene su i gotovo sve ostale dileme. Zenički Čelik porazom od Slobode na "Bilinom polju" ovjerio je svoju eliminaciju iz elitnog fudbalskog društva BiH i zajedno sa Vitezom od naredne sezone igraće u Prvoj ligi Federacije BiH. Slavko Petrović, trener Tuzlaka, iako je spasio svoj tim, nije krio razočarenje eliminacijom Zeničana.

"Nismo puno slavili pobedu nad Čelikom jer je BiH, odnosno Premijer liga ostala bez jednog velikana. Od srca želim Čeliku da se što pre oporavi i vrati na mesto koje mu i pripada. Ako me sećanje ne vara, poslednje dve-tri godine Čelik je promenio 12 trenera. Tu nema kontinuiteta, to je u proseku dva meseca. Neki treneri su bili jednu-dve sedmice, neki malo duže i takve stvari se ne smeju dešavati. Čelik je šansu propustio u prvom delu", istakao je Petrović.

Tako je jedino otvoreno pitanje do kraja sezone ostao plasman na treće mjesto. Nakon pobjeda u sudijskoj nadoknadi u gostima protiv Krupe, sada je Sarajevo trećeplasirano, a da li će sa Širokim Brijegom za ovu poziciju nastaviti borbu u zadnja dva kola zavisiće od ishoda revanša finala Kupa BiH u srijedu između Željezničara i Krupe. U slučaju da "plavi", koji brane dva gola prednosti, podignu ovaj pehar, i četvrti iz Lige ide u Evropu. Iz tabora novih starih šampiona, koji narednog vikenda gostuju na "Koševu", poručuju da, bez obzira na osiguran naslov, do kraja idu snažno.

"Volio bih da nastavimo veliki niz pobjeda. Nećemo ići u Sarajevo sa predznakom šampiona i pokušaćemo napraviti pozitivan rezultat. Igrači su umorni, vidjećemo ko će igrati, ali sigurno da ćemo Sarajevu suprotstaviti pravi tim. Idemo do kraja, nemam previše povrijeđenih igrača i možemo rasterećeno u posljednja dva meča pokazati kvalitetniji fudbal", najavio je Slišković.

Rezultati 8. kola Lige za prvaka: Radnik - Željezničar 1:0, Krupa - Sarajevo 2:3, Zrinjski - Široki Brijeg 3:1; Liga za opstanak: Čelik - Sloboda 0:2, Mladost - GOŠK 1:2, Vitez - Borac 2:0.

Liga za prvaka

1. Zrinjski 30 20 6 4 53:26 66

2. Željezničar 30 18 6 6 46:26 60

3. Sarajevo 30 16 5 9 53:25 53

4. Široki Brijeg 30 15 7 8 46:24 52

5. Radnik 30 11 8 11 29:34 41

6. Krupa 30 10 10 10 34:35 40

Liga za opstanak

1. Mladost DK 30 10 9 11 39:39 39

2. GOŠK 30 11 6 13 29:35 39

3. Sloboda 30 9 9 12 29:29 36

4. Borac 30 9 8 13 20:30 35

5. Čelik 30 7 4 19 27:60 25

6. Vitez 30 2 6 22 13:55 12

Baka kitio igrače

Ni obimna kiša koja se sasula nad Mostarom u samom finišu utakmice sa Širokim Brijegom nije spriječila fudbalere i stručni štab da proslave titulu sa vjernim navijačima. Nastavili su do kasno u noć u jednom mostarskom restoranu, gdje su mikrofon u ruke uzeli i pojedini igrači. To se svidjelo treneru Blažu Sliškoviću, koji je odlučio novčanicama okititi Ognjena Todorovića, koji je zapjevao "Hej, Zrinjski, 'ko nam brani da bude sve ko lani".