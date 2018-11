"Plemići" jure lidera Sarajevo

Fudbaleri Zrinjskog u prvoj utakmici 19. kola BHT Premijer lige BiH u petak su savladali ekipu Krupe sa 1:0 i tako pobjedom zaokružili prvi dio sezone. S druge strane, tim iz grada na Vrbasu će prezimiti na dnu i moraće što prije da posloži kockice kako bi na proljeće pokušao sačuvati status premijerligaša.

Pred praznim tribinama stadiona "Pod Bijelim brijegom" aktuelni prvaci su upisali važna tri boda s kojim su vodećem Sarajevu, koje ima utakmicu manje, prišli na dva boda razlike. U prvom dijelu domaći su imali terensku inicijativu, ali nisu uspjeli da zatresu mrežu pored dobro postavljene odbrane gostiju. U nastavku je Zrinjski krenuo ofanzivno po željeni pogodak, a to se desilo u 65. minuti kada je rezervista Eman Marković savladao do tada sigurnog Mateja Markovića. Do kraja su gosti nešto pokušavali, ali nisu uspjeli da izbjegnu novi poraz.

Zavjesa na prvi dio sezone biće spuštena za vikend preostalim utakmicama. Vodeće Sarajevo želi na zimsku pauzu otići sa zalihom od pet bodova prednosti, a za to će u subotu morati opravdati ulogu favorita protiv Čelika. U taboru koševskog premijeligaša uvjereni su kako će upisati nova tri boda i tako zaključiti izuzetno uspješnu jesenju polusezonu.

"Kvalitetniji smo, u boljem položaju i mislim da ne bi trebalo da imamo problema, uz dužno poštovanje Čeliku. Imaju nekoliko kvalitetnih igrača, ali mislim da mi imamo snage i kvaliteta da utakmicu riješimo u svoju korist", optimista je strateg "bordo" tima Husref Musemić.

Iako igraju daleko od željene forme, derbi se igra u nedjelju na "Grbavici" između Željezničara i Širokog Brijega.

Apelaciona komisija djelimično je uvažila žalbu "Želje", tako je izuzimajući južnu tribinu, otvorila vrata za preostale tri tribine. "Plavi" će tražiti prekid crne serije od četiri vezana poraza, a pobjedom bi se učvrstili na trećem mjestu i odmakli Širokobriježanima na četiri boda. Ipak, svoju računicu imaju i gosti koji će pokušati da iskoriste veliku krizu domaćina, koji je prije nekoliko dana ostao bez trenera Milomira Odovića (ekipu vode Adin Mulaosmanović i Ismet Štilić).

"Znamo da je 'Željo' u lošoj seriji od četiri poraza, ali to nema veze, znamo da 'Željo' je 'Željo'. Naše utakmice su uvijek na visokom nivou, mi igramo po tradiciji dobro na 'Grbavici' i nadam se da će tako biti i u nedjelju", rekao je pomoćni trener Širokog Aleksandar Vlaho.

Premijer liga BiH

1. Sarajevo 18 12 4 2 40:14 40

2. Zrinjski 19 12 2 5 30:16 38

3. Željezničar 18 8 4 6 26:19 28

4. Široki Brijeg 18 6 9 3 19:11 27

5. Mladost 18 7 5 6 21:24 26

6. Sloboda 18 7 4 7 11:12 25

7. Radnik 18 5 6 7 14:16 21

8. Čelik 18 5 6 7 14:25 21

9. Zvijezda 09 18 5 5 8 16:27 20

10. Tuzla siti 18 5 4 9 17:23 19

11. GOŠK 18 4 5 9 14:27 17

12. Krupa 19 3 6 10 20:28 15

Rezultati 19. kola Zrinjski - Krupa 1:0. U subota: Sloboda - Mladost (13 časova), Zvijezda 09 - Tuzla siti (13), Sarajevo - Čelik (16). Nedjelja: Željezničar - Široki Brijeg (13), GOŠK - Radnik (13).