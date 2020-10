"Plemići" pod imperativom

Fudbaleri Zrinjskog i Veleža u subotu će ukrstiti koplja u meču 13. kola M:tel Premijer lige BiH na stadionu "Pod Bijelim brijegom". Iz tabora ova dva kluba istakli su da će mostarski derbi biti dinamičan i borben. Zanimljiv meč igraće se u Tuzli, gdje će Sloboda dočekati Borac.

Zrinjski u gradski derbi ulazi nakon poraza u derbiju od Željezničara (0:1), koji ih je dodatno udaljio od vrha tabele, pa su im tri boda prijeko potrebna kako bi održali korak za ekipama koje se bore za plasman na međunarodnu scenu naredne sezone.

"Znamo da svaka utakmica nosi tri boda, a derbi duplo, ako ne i trostruko. Tako da se u ovaj duel ulazi s posebnim emocijama i posebnom energijom na svakoj utakmici Veleža i Zrinjskog", rekao je Mario Ivanković, trener "plemića", koji će i u ovom meču voditi ekipu, jer je šef struke Mladen Žižović pozitivan na virus korona.

On je kazao da očekuje dinamičnu utakmicu sa mnogo golova i, naravno, pobjedu svog tima.

Feđa Dudić, trener Veleža, pritisak je prebacio na protivnika kazavši da je sve osim pobjede neuspjeh za Zrinjski.

"Imali su previsoke ambicije na početku prvenstva, to jest osvajanje titule, i sad kad uzmemo u obzir da su sedmi, znamo u kakvom se stanju nalaze. To je kvalitetna ekipa, puna dobrih pojedinaca, a zašto nešto ne funkcioniše kako treba, to sigurno oni znaju. Mi ćemo pokušati da iskoristimo psihološki pritisak koji je na njima. U dobroj smo formi, imamo seriju dobrih rezultata, tako da se s pravom nadamo dobrom rezultatu", izjavio je Dudić.

Meč u Mostaru igra se u subotu, od 17 časova.

Zanimljivu utakmicu sigurno ćemo moći da vidimo i u Tuzli, gdje Sloboda dočekuje Borac. Gledajući tabelu, Borac je favorit u ovom duelu, ali će to morati da potvrdi i na terenu. Meč u Tuzli igra se u nedjelju, s početkom od 14 časova.

M:tel Premijer lige BiH

1. Sarajevo 11 9 2 0 26:10 29

2. Željezničar 11 8 1 2 16:4 25

3. Borac 12 8 0 4 25:12 24

4. Velež 12 5 4 3 17:14 19

5. Široki Brijeg 11 5 3 3 13:12 18

6. Tuzla siti 12 5 2 5 14:16 17

7. Zrinjski 11 5 1 5 13:10 16

8. Sloboda 12 4 2 6 16:17 14

9. Mladost 12 4 1 7 12:26 13

10. Radnik 12 2 5 5 12:14 11

11. Krupa 12 2 1 9 6:20 7

12. Olimpik 12 2 0 10 10:25 6

Parovi 13. kola: Subota, od 14 časova: Krupa - Tuzla siti, od 17: Široki Brijeg - Olimpik, Zrinjski - Velež, od 19: Željezničar - Radnik. Nedjelja od 14: Sloboda - Borac. U petak su igrali: Sarajevo - Mladost.