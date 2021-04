Plenković komentarisao Superligu

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković je prokomentarisao odluku UEFA Izvršnog odbora da se igračima, koji će igrati u klubovima koji bi mogli nastupiti u zatvorenoj ligi, zabrani nastup na svjetskim i evropskim prvenstvima.

"Razgovarao sam s čelnicima HNS-a i UEFA, protiv toga smo i oni i mi. Takva ekskluzivna liga imala bi negativne reperkusije za one koji nisu o tome. To se smatra ozbiljnim problemom. Mi smo na tragu stava da tako nešto nije ni korisno ni dobro. Kad sam ranije pratio nogomet, bilo je ovakvih inicijativa pa nisu zaživjele. Sigurno smo za sustav koji će omogućiti da nogomet bude dostupan svima i najpopularniji sport, da i Hrvatska ostvaruje na natjecanjima zapažene rezultate. Ako se ta liga zatvori, postane europski nogometni NBA, to u cijelosti mijenja kompetitivni duh koji postoji danas", rekao je Plenković.

(Index.hr)