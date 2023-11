Počele pripreme ženske fudbalske reprezentacije BiH

Selektorica ženske fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Samira Hurem, izvršila je prozivku igračica koje konkurišu za predstojeće dvije utakmice UEFA Lige nacija.

Najavljujući ciklus susreta petog i šestog kola grupe B4, u Ligi B selektorica je između ostalog naglasila da očekuje odgovornost, disciplinu i maksimalnu povećenost u duelu sa Slovenijom, a zatim i Bjelorusijom.

“Bila bi sjajno kada bi takmičenje završile bez poraza, ali moramo znati da, ipak, idemo na gostovanje reprezentaciji Slovenije koja je puno očekivala od ovog takmičenja te da to bude rezultatski puno bolje. Zaista oni imaju taj kvalitet u igračicama, ali ne prate ih i rezultati. Njihova trenutna situacija je takva da oni moraju da pobijede, ako žele da ostanu u igri da se plasiraju i da ispune svoje ciljeve. Tako da će to biti jedna veoma, veoma zahtjevna i ofanzivna utakmica s njihove strane, sa puno pobjedničkog naboja, a što s jedne strane može biti i naša šansa. Jer, one su pod, nekim, psihološkim pritiskom”, kazala je Hurem.

Podvukla je kako su jako dobro odigrale sve dosadašnje utakmice, u kojima su, uprkos nekim greškama, igrale “dosta stabilno”.

“Sve što želim u ovim pripremama je da tim izađe na teren psihički spreman da odigra dobru utakmicu te da ponovimo sve ovo što smo radili u prethodnim utakmicama. Dakle, taj plan s maksimalnim zalaganjem, odgovornošću i disciplinom, da prenesemo i u Sloveniju te da budemo veoma pametne i da osvojimo bodove”, kazala je Hurem.

